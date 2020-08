Aké bude druhé pokračovanie seriálu Covid-19 túto jeseň ?

Nech uz virus pochadza odkialkolvek taku masovu hysteriu aka zachvatila tejto jari cely svet sme tu este nemali. Epidemie boli uz aj daleko horsie a nebezpecnejsie, ale bud to bolo uz velmi davno alebo velmi daleko.

Predstava ze na slovensku uvidim ludi v supermarkete v plynovej maske ci protichemickom obleku alebo im podobnych rekvizitach sa zdala donedavna absurdnou. Ale stacilo par sprav o strasnej a neznamej chorobe z cinskeho trhoviska a prvotny strach dokazal svoje. Po par tyzdnoch mozno az trochu prehnanych opatreni a vyhlaseni prislo leto a odrazu bolo potrebne mysliet aj na dovolenky a cestovny ruch a ludom sa korona akosi prejedla.

Studenti si uzili 6 mesacne volno co doteraz nesposobila hadam ani vojna. Vsetci sme sa pochvalili ako sme to zvladli a vsetci sa snazili akoze dostat spat do normalu.

Pomaly sa bliziaca jesen vsak predlozi otrepanu otazku co sme robili v lete aby sme sa na pripadne repete pripravili.

Vsetci verime ze sklady hmotnych rezerv a zasoby VUC su plne ochrannych pomocok aby vsetci mohli s kludom povedat ze to , co chybalo v jari, uz teraz nebude ziadny problem.

Ludom hadam este zostalo dost toaletneho papiera a cestovin ak by to prislo.

Najvacsim problemom nepredvidatelnych udalosti je to, ze sa akosi zo samotnej podstaty predvidat nedaju.

Druhy diel Covidu bude vsak poznaceny minimalne nasledovnym:

Uz dopredu bolo avizovane ze obmedzenia nebudu celoplosne, lebo ludia by uz aj tak vyraznejsie obmedzenia neakceptovali a co je horsie ekonomiku by to uz rovno polozilo ( co tam po ekonomike ale vlada to nedovoli ani keby po uliciach chodili zombie ).

Vakcina zrejme do zimy nebude, a ak bude tak jej este nebude dost. A ak by jej aj bolo dost, tak sa ludia budu bat sa dat zaockovat ako prvi.

Zaujimave bude kolko vydrzia otvorene skoly. Po dovolenkach by bolo takmer zazrakom ak by sa nejaky pripad nenasiel, otazka je aka ochota bude skoly zatvarat a hlavne platit OCR. Skoly aspon usetria na kureni ak budu deti v zime doma.

Ak si niekto mysli ze VS studenti budu chodit po internate v ruskach, tak je mimo reality. Ak ma virus este aku taku sancu sa sirit tak prve party tyzdne na VS internatoch mu k tomu daju tu najlepsiu sancu.

Na Velku Noc sme si vyskusali taky demo lockdown, najblizsie podobne stahovanie narodov bude nahrobna turistika okolo 1-Novembra tak sa nechame prekvapit.

Ruska v MHD aj inde su coraz viac fraskou. Ludia ich nosia len tak aby sa nepovedalo, pod nosom ci pod bradou. V MHD sa bezne objavuju uz aj "hore bez" , zatial sa aspon poniektori tvaria previnilo alebo si akoze natiahnu na tvar tricko. Coraz viac ludi sa ale osmelilo cestovat len v rusku adamovom :-) Nikto sa ani len netvari ze to kontroluje. Podobne aj vo vlakoch na to cast ludi kasle. ( aspon ze nekaslu naozaj) .

Vyzera ze s koncom augusta termin last-minute pri cestovani dostava novy vyznam. Pohyb cez hranice sa zacne znovu pomaly komplikovat co odradi dovolenkarov zachranovat sezonu v zahranicnych letoviskach.

Kedze ochota ludi podriadovat sa obmedzeniam uz nie je taka ako bola v Marci a predsa len nas vykreslovana katastrofa akosi minula ( nech uz je dovod akykolvek) ostava len dufat ze Covid nas znovu nejako milosrdne obide.