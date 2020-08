Pravdepodobne sme si to už pokazili lebo ľudia aj kompetentní na to kašlú

Dovolávať sa zodpovednosti u Slovákov je ako dožadovať sa vegánskeho menu na ľudožrútskej hostine. V jari sme sa vyhli katastrofickým scenárom a teraz hrozí že sa náš image bojovníkov proti hnusobe zosype ako domček z karát.

Určite poznáte tzv. jojo efekt pri chudnutí. Odhodláte sa na prísnu diétu a pár týždňov jete neobyčajne málo prapodivnej stravy a ak sa vám podarí schudnúť pár kíl od veľkej radosti, že už máte hotovo pustíte sa rad radom do všetkých tých zakázaných jedál ktoré ste si tak dlho odopierali. Veď si to predsa za svoju snahu zaslúžite. A hups, odrazu nielen že máte späť pôvodnú váhu ale ešte aj pár kíl naviac ako bonus. Veľmi podobne zrejme dopadne aj náš toľko vychvaľovaný boj s koronavírusom. Veď sme niekoľko týždňov sedeli doma, nosili všade poctivo rúška, obmedzovali sa v tom či onom. Tak sme si predsa zaslúžili pocestovať si, poflákať sa po baroch a festivaloch, skrátka , po toľkých dňoch odopierania si predsa zaslúžime malú odmenu. A tá zrejme práve prichádza.

Opatrenia v jari boli prísne, nie len obmedzenia v cestovaní za hranice, či zatvorené podniky a zrušené podujatia. Dosť to stálo aj ekonomiku. Mnohí podnikatelia dostali ranu z ktorej sa budú musieť dlho zotavovať ak sa im to vôbec podarí. Celý ten prístup bol ospravedlnený len tým, že nikto nevedel aký prístup je ten správny a nik si nechcel zobrať zodpovednosť ak by sa niečo zanedbalo. Problém je, že takto sa nedá dlhodobo fungovať. Alebo na to doplatí ekonomika alebo sa začnú búriť otvorene aj ľudia.

Je omylom tvrdiť že sme nad niečím vyhrali. Nič sa nezmenilo, vírus je tu stále a vráti sa hneď ako bude mať dobré podmienky na šírenie. Možno máme už viac rúšok a dezinfekcie aby sme sa nemohli vyhovárať že nie sme pripravení. Obávam sa že v inej príprave sa neurobilo takmer nič, respektíve len na papieri. Semafór môže blikať na červeno aj fialovo, pokiaľ sú opatrenia prijímané pomaly alebo sú nedostatočné, ničomu to nepomôže. Opatrenia sa totižto môžu javiť ako predčasné alebo sú už zbytočné lebo je neskoro.

Oveľa horšie je, že ľudia nedodržiavajú ani tie základné. Je jedno čo si o nich myslia, ide o to , že ak sme sa raz rozhodli že ideme nejakou cestou potom ju treba dodržiavať a hlavne to dodržiavanie aj vynucovať. Poniektorí naši spoluobčania totižto dodržujú pravidlá len ak nad nimi striehne 5 policajtov aj to len vtedy ak medzi nimi nemajú nejakého známeho. Vtedy si slováčisko myslí, že pre neho neplatí ani gravitačný zákon, nie to ešte nejaké nariadenie.

Príkladom môže byť povinnosť mať zakryté ústa a nos v hromadnej doprave. V jari chodili autobusy a električku poloprázdne a poniektorí mali aj gumené rukavice. Dnes - rúška na brade, vystrčené nosiská, zakladanie rúšok až ked sa pekne usadím, prípadne si ešte stihnem len tak kýchnuť do priestoru. A to nehovorím o tých čo si to rúško neobťažujú dať ani na tú bradu. To je už ale jednoducho drzosť. Rúška dnes majú aj bezdomovci, tak vážení cestujúci, skúste sa jednoducho prispôsobiť. Môže mať niekto zdravotné dôvody, ale to nie sú tí, čo nosia rúško na brade, či im z neho trčí raťafák.

Ako to, že túto povinnosť nikto nekontroluje ? A kto je kompetentný to kontrolovať ? Ak Dopravný podnik BA nemá páky, tak si to mal dať do prepravného poriadku a pekne spraviť akciu s revízormi a policajtmi a takýchto ľudí z prepravy vykázať a dať im pokutu. Vraj sa na to chystajú, ale to už môže byť neskoro. Kto bude niesť zodpovednosť ak sa ľudia nakazia kôli tomu, že dopravný podnik v BA nedbá na dodržiavanie pravidiel? Smrkajúci a kýchajúci cestujúci s rúškom na brade v preplnenom autobuse alebo električke nie je problém ? Či je vírus tak nóbl že sa šíri len v hipsterských baroch v centre mesta a MHD obíde ?

Len priíklady z tohto víkendu z električky 3 v Rači.

1. Skupina spoluobčanov vracajúca sa zrejme z nejakej práce na stavbe. Rúška na brade, živo diskutujúc celú cestu medzi sebou obsadila v električke dve 4-ky vedľa seba.

2. Dôchodca, v jednej ruke ťahá tašku na kolieskach, rúško na brade. Ešte vo dverách si kýchne smerom do električky. Sadne si a nezáujem. Pre neho to neplatí. Nevadí že celý ten cirkus s obmedzeniami je kôli ochrane ohrozených skupín kam sám patrí. Viditeľne je mu to jedno. Do telefónu hľadieť zvládne, tak by mal pochopiť aj toľko že to rúško sa nosí nie na okrasu. Nech ide vysvetľovať ľuďom ktorí kôli obmedzeniam na jeho ochranu prišli o nemalé peniaze či o dlhodobo budované podnikanie. Len on a takí ako on o to viditeľne nestoja.

3. Pán nastupujúci na Vinohradoch a zdraviaci kohosi vpredu. Verím, že nie neskôr striedajúci vodiča. Nastúpi, v jednej ruke taška, v druhej pohár s kávou. Až keď si rozloží tašku na sedadlo, začne šmátrať kdesi vo vreckách po rúšku.

4. Mladí bez rúška, krčiaci hlavu a skrývajúci si ústa vyhrnutým tričkom. To mu vydrží tak kým sa rozbehneme. Potom na to kašle úplne ( aspoň že nie doslova)..

Čo takto zobrať záznamy z kamier v nových električkách, polícia nech si najmä brigádnikov čo nájdu všetkých bezrúškovcov a vyvesiť ich na web, každému 50 euro pokuta a možno by sme sa niekam pohli.

Od 2. Septembra sa navalia do MHD školáci. V rannej špičke sa budú tlačiť s cestujúcimi do práce a dôchodcami čo bežia do super-hyper-marketov aby im neuniklo nič z najnovšej akcie. Myslím že sa vzájomne obohatia viac ako by si želali. Ale komu niet rady...

Každé porušenie pravidiel bez následkov je ako pľuvanec do tváre všetkým ktorí pravidlá dodržujú a motivácia aby ich prestali dodržiavať aj oni.

Ale hlavne si to nepokazme... ledažeby už sme si...