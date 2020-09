Celkový dojem z online nákupov kazí nepredvídateľné doručovanie

Internet priniesol do nakupovania úplne nové možnosti. Tovar si môžete prezerať, porovnávať, čítať a pridávať hodnotenia a objednať si ho kľudne aj z druhého konca sveta. Jediné čo zaostáva je spôsob akým sa k tovaru dostať.

Ten zelený zmrd ma dnes vážne naštval. To že sa dopredu ospravedlnil, že tovar bude meškať, je ok. To je človeku jedno pretože zo samoobslužných výdajných boxov si ho človek vyberie po oznámení že tovar je dostupný, kedy len chce. Teda aspoň si to človek myslí. Ale ak sa nedarí tak sa nedarí.

SMS správa s oznámením a kódom prišla, vybral som sa teda po tovar. A tu nastal problém, lebo celý ten výdajný box bol vypnutý, respektíve pokazený. SMS o tom samozrejme prišla až keď sa človek zmieril so zbytočnou cestou.

Stane sa a každé zariadenie sa môže pokaziť. Zaujímavé je, že v určite dosť drahom zariadení nenašiel autor spôsob ako poruchu automaticky hlásiť, resp stav boxu na diaľku monitorovať. Rozoslať automaticky správy každému že tovar nie je dostupný je hádam maličkosť a dá sa to spraviť do pár minút, nie až keď to niekto telefonicky nahlási. A to ešte tá pani musela hľadať číslo na internete, lebo na boxe nebolo žiadne ( a to sú aj na automatoch na cestovné lístky.) Isto sa to nestalo prý krát a taky box nie je vesmírna raketa a spraviť niečo také pri obrate ktorý mávaju e-shopy odkedy je tá pandémia by ich hádam nezruinovalo.

Tie boxy sú hádam najlepší spôsob ako doručiť dovar aby človek nemusel čakať celý deň. Je zaujímavé, že ešte nie sú na každom rohu.

Doručenie kurérom je zábava minimálne na celý jeden deň aj to sa niekedy dozviete že bude dodaný tento deň až daný deň ráno. Internetový obchod by hádam mal poskytovať ľuďom flexibilitu a čas šetriť, nie prikovať vás k adrese na celý deň niekedy aj viac, lebo neexistuje systém ktorým by vám povedali kedy prídu. Maximálne ráno dôjde SMS, niekedy sa stane že kuriér zavolá ešte predtým, ale často až keď je na adrese a čaká na vás. Obyčajný GPS so softwérom by hádam zvládol posielať notifikácie už len na základe toho že daný kuriér s vašou zásielkou sa približuje k vašej adrese. A mohli by ste ho v kľude s 5 min predstihom čakať. Ušetril by čas on aj vy. Moja osobná skúsenosť je, že ak je cez deň 30 minút počas ktorých vám to nevyhovuje, tak kuriér vám zavolá presne v ten najnevhodnejší moment.

Najlepšiu skúsenosť som mal s jednou predajňou moto potrieb ktorá tvrdila že objednávky zadané do istej hodiny doručí nasledujúci deň. A 2x za sebou sa to aj podarilo a treba povedať že šlo o doručenie zo vzdialeného mesta do malej obce. O 11 objednáte, a na druhý deň okolo obeda je tovar u vás. A pri nasledujúcej objednávke presne rovnako.

Prečo ešte nikomu nenapadlo doručovať tovar na požiadanie IBA medzi 6 - 10 večer ? Veď vtedy sú ľudia doma a majú čas si to v pohode prebrať. Zároveň už nie sú zápchy a rozvoz sa dá lepšie plánovať. Lebo doručovatelia chcú tiež robiť len od 8 - 17 ? Potom je to ideálna forma brigády pre ľudí s autom a voľným časom. Keď môže podobná platforma fungovať pri doprave ľudí, tak určite by mohla oveľa efektívnejšie aj pre prepravu tovaru. V okresnom meste by trebárs bola centrála a po zadaní adries na rozvoz by si ľudia vybrali ktoré zásielky by mohli doručiť, hoc aj popri ich ceste domov z práce. Na skenovanie QR kódov a odosielanie notifikácii do systému aj s GPS by stačil obyčajný telefón. Koniec koncov takto by sa zásielka dala postupne previezť medzi ľubovoľnými dvomi miestami a nepotrebovala by ani platené sklady, skladovali by to doručovatelia ktorí by sa proti prípadným stratám museli poistiť. Prípadne v hociktorej chvíli by ste vedeli u koho momentálne je a mohli by ste si trebárs po ňu ísť osobne ak by to bolo výhodnejšie. Váš balík by jednoducho cestoval ako stopár niečím ako zdieľaná doručovacia služba. Určite reálnejšie ako fantazmagórie o tom že vám zásielku raz doručí na 4 poschodie v bytovke nejaký dron.

A ak by vám aplikácia ukázala že váš vysnený tovar má u seba Fero z vedľajšej dediny a momentálne sedí v krčme, tak máte aspoň šancu k reklamácii prikročiť rázne a nekompromisne. U pokazenej plechovej búdy to také jednoduché asi nebude.