Panická komisia zasadne a odporučí celoplošný zimný spánok

V jari sme vyhrali, v lete odmenili, v jeseni bolo SNP a teraz keď sa zima pýta, tak sme bezradní ako maturant týždeň pred skúškami pri pohľade na to množstvo otázok hovoriac si že tie reči o priebežnej príprave mali čosi do seba.

Ťažko čakať od populistov nepopulárne riešenia. Ochota prijať zodpovednosť a vyhlásiť konečne nejaký plán ktorého sa budeme nasledujúce týždne držať je zrejme úmerná predpokladanej ochote ľudí ešte nejaké opatrenia dodržiavať.

Pritom to, čo nás v najbližších týždňoch čaká je absolútne najkritickejšia časť celého boja s koronavírusom ktorý sa vlečie aspoň u nás od marca. Vtedy sme sa zľakli obrazov z Talianska či Španielska. Prípadov ktoré boli všetky importované bolo málo a všetky sa preto pomerne dobre darilo včas zachytiť. Možno to bolo dôvodom ničím nezaslúženej hrdosti za dobré zvládnutie prvej vlny.

Je to ako keby suseda v dome v spánku prepadlo komando ozbrojených lupičov a jeho rodine sa napriek tomu s mnohými zraneniami podarilo útočníkov z domu vyhnať. My vidiac to, sme pozamykali dom, zadebnili okná a strachom sa krčili v pivnici. A potom, čo sme priposratí vyliezli von máme tú drzosť vysmievať sa zo suseda ako to nezvládol a chváliť sa ako super sme to všetko zvládli my. Potiaľ by to bolo len smiešne. My sme sa však na oslavu svojho úspechu boja s hnusobou vybrali oslavovať a dom nechali napospas. Popri tom sme sa donekonečna dohadovali aké zámky a bezpečnostné zariadenia si dáme namontovať. Lupiči sa ale medzitým vrátili a a náš dom pekne bez odporu vyrabovali. To posledné sa o chvíľu môže stať a bude to hlúpe a tragické zároveň.

Na to aby sme mali slobodné Vianoce sme mali myslieť tak dva týždne dozadu. Aj o tom vedeli, aj taký návrh padol ale nenašla sa vôľa a zhoda. Teraz sa blížia sviatky spojené so stretávaním, voľnom, nakupovaním, tisíce ľudí príde zo zahraničia navštíviť svoje rodiny. Vnúčence sa prídu vystískať so starými rodičmi . Dôchodcovia za osekaný vianočný dôchodok radi pripravia pohostenie, a veď sa tak dlho nevideli a ktovie čí sa takto zídu aj budúci rok (toto proroctvo sa im môže veru ľahko vyplníť).

Zatiaľ jediný sektor ktorý schytal lockdown bolo gastro. A odniesol si to za všetkých. Super hyper praskajú vo švíkoch a zrejme aj budú vo všetkých víziách predstaviteľného koronalockdownu. Ostatní zrejme utrú hubu.

Zrejme si ale nikto príčetný nemyslí že zatvorením podnikov medzi sviatkami nejako obmedzí masové stretávanie. A Silvester. Súkromné chaty a byty to istia. Low cost teen covid distribution verzii postačí aj vonku vreštiaci bezdrôtový reproduktor a fľaša kolujúca z ruky do ruky , či skôr z úst do úst.

A to plošné testovanie ktoré ktosi porovnával so SNP ? Paralela stále platí. Ako to pôvodné , tak aj to kovidové nakoniec pomáhali likvidovať mužíci s dvojkrížom. Vtedy po lesoch , teraz na námestiach.

A tak sa môžete ísť kĺzať. Boris má vraj stále otvorené...