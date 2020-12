Čas na efektívne riešenie vypršal a s kovidom prehráme kontumačne

Vôľa priznať si, že Vianoce sme si už zbabrali sa nenašla. Napriek tomu budú veselé rovnako ako aj Nový Rok. A potom to príde. Reálna šanca tomu zabrániť už neexistuje.

Ochota prijať akékoľvek ďalšie obmedzenia ešte pred víkendom nedostala podporu. Čo a koho bude stáť toto na prvý pohľad banálne omeškanie sa dozvieme v polovici Januára.

Nenašiel sa nikto kto by rovno povedal že dobré riešenia už nie sú, ani tie menej zlé, už ostali len veľmi drahé a nepríjemné ale napriek tomu ich bolo potrebné urobiť. Nenašiel sa nikto kto by na rovinu povedal čo je tým rizikom ktoré je na opačnej strane váh oproti možnosti užiť si koniec roka aspoň trochu normálnym spôsobom.

Opatrenia vraj budú od budúceho pondelka. Ešte sa nevie aké. Už teraz sa dá povedať že budú nedostatočné a prídu neskoro.

V očakávaní zatvorených obchodov a iných obmedzení zažijú obchody tento víkend taký Black Friday ako ešte nikdy. Mnoho ľudí sa rozhodne cez víkend pricestovať za rodinou, otázne je koľko z nich si môže túto cestu dovoliť ešte cez tento víkend. Obmedzenie cestovania do bydliska ešte pred 24. Decembrom zrejme v opatreniach nebude. Rovnako ako obmedzenie pre tých ktorí pridu zo zahraničia, lebo Vianoce.

Obmedziť masové nákupy v obchodných centrách tiež nebude možné lebo nakúpiť treba. Takže do štedrého dňa budú tieto plné. Zatvoria zas len ostatné predajne kde je aj tak málo ľudí, rovnako ako v jari. Doprava bude praskať vo švíkoch a ako každý rok budeme sledovať zábery z natrieskaných staníc a zoznamy posilových vlakov. Pravdepodobne zavedú znovu sanitárny deň v nedeľu. Hotely a vleky možno ostanú ako teraz tj . s testom, to znie dobre lebo testy. Ostávajú len divadlá , kiná a kostoly. Tu budú musieť niečo vymyslieť lebo predpokladám že až tak sa čísla nestihnú zhoršiť a otázka je len , či zavrú len kiná a divadlá alebo rovno nechajú v nejakej miernej úprave šachovnicu len v kostoloch.

Nakoniec ostane len jedna vec, a tou je zákaz vychádzania či pohybu medzi okresmi. Podľa mňa si netrúfne na viac ako zákaz medzi 24-27. tj, len v niektorých dňoch a možno jemne šmrcnutý tým či máme tesťy.

Školy budú mať prázdniny tak ich otváranie či zatváranie riešiť netreba. To, čo vymyslia na január ako podmienku ich otvárania je dnes jedno. Dovtedy bude všetko inak. Tipujem už do toho 10-teho sa to môže prejaviť. Ak nie tak týždeň potom.

Nebude to žiadny hromadný armagedon, lebo pri Kovide je drvivá väčšina bez komplikácií. Počty reportované PCR su limitované kapacitou testovania a trasovania ktoré sa potom čo vyhupneme na "zábavnejšiu" časť exponenciálnej krivky stane nemožným. A VTEDY sa môže stať to, čomu sme sa mali vyhnúť. Začne to pomalým zapĺňaním kapacít nemocníc, jedna po druhej vyčerpá kapacitu vyhradenú na Kovid, odložia sa všetky ostatné vyšetrenia a neurgentná starostlivosť. Nakazia sa lekári čo ďalej zníži kapacitu na ošetrovanie pacientov. Príde pred nás smutný minister a bude apelovať na dodržiavanie opatrení, zrejme sa zavedú aj prísnejšie a dôjde na chvíľu aj na ozajstný lockdown. Ale vtedy už bude neskoro. Pľúcnych ventilátorov máme hádam okolo 1000, len nemáme toľko vyškolenej obsluhy. Potom príde správa že ten a ten pacienť zomrel bez toho aby mu bolo možné poskytnúť adekvátnu liečbu, lebo kapacita. Potrvá to pár týždňov paniky, ekonomické škody budpú ohromné ale drvivej väčšine ľudí sa nič nestane. Ale tých čo sa im niečo stane bude veľa a bude o nich dosť počuť. A budeme počuť znovu aj to , že sme čosi podcenili, DNES.

A možno sa nestane vôbec nič, vírus sa nejako zázračne stratí lebo si to dnes všetci hrozne želáme a školstvo záchráni 11 Januára hromadné testovanie z vykloktanej vody. Len aby to bol Január 2021.