Zďaleka k vám ideme, kovid k vám nesieme

Vláda sa nevedela na čomsi dohodnúť a tak sa dohodla na ničom. V podstate nechala riešenie na obyčajných ľudí. Ako to vyzerá, keď sa riešenia chopia obyčajní ľudia už nejaký čas vidíme.

V podstate jedinou útechou ostáva že každý sa slobodne môže zariadiť tak ako mu to vyhovuje. Zákazy sú tak voľne definované aby ich kopa ľudí v podstate nepocítila. Kto sa chce lyžovať či ísť do hotela, vystojí si test. Okrem zatvorených obchodov a reštaurácií ktoré dostali ranu z milosti, sa s menšími komplikáciami dá všetko. Len si dať pozor aby ste v najbližšom čase nepotrebovali komplikovanejšiu zdravotnú starostlivosť, lebo tam vianočná pohodička zrejme tak skoro nebude.

Na nejaké obmedzenie cestovania ani minimálne si opatrenia netrúfli, tobôž už nie na obmedzenie na hraniciach. Takže sa nám tie vianočné bubliny riadne premiešajú ako vzťahový diagram istého Borisa K.

Nechať to na zodpovednosť ľudí je vcelku múdre, až do času pokým neprídete do nemocnice a tam zistíte že vás predbehol zástup tých nezodpovedných. Lebo oni majú práva a vy smolu.

Každopádne bude tak ako si zaslúžime, alebo nám zaslúžia niektorí z nás. Netreba si navrávať že to mohlo byt oveľa lepšie, ale minimálne to mohlo prebehnúť oveľa slušnejšie.

Ešteže ostali otvorené kostoly, lebo nič iné ako sa modliť nám už teraz neostáva.

PS: Vraj sme tomu mohli zabrániť plošným testovaním. Vyzerá že áno, ale IQ testami.