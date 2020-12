Obyčajní Ľudia A Neobyčajné Okolnosti

Niektoré boje sa nedajú vyhrať. Vždy je ale možné zachovať sa ako hrdina lebo v každom boji sa dá hrdinsky zvíťaziť ale aj hrdinsky padnúť. Keď nám osud nedal inú šancu, stačí dôstojne zvládnuť to druhé.

Niekto prišiel bojovať úplne iný boj, než aký nakoniec nastal. Z boja s korupciou čo ako potrebného , sa stal boj s epidémiou. Možno je úspech ako sa odrazu za mnohými zatvárajú dvere väzenia ale oveľa dôležitejšie je teraz zabrániť aby sa za mnohými nezavreli aj veká truhiel.

V kríze je vhodné zveriť riadenie krízovému manažmentu.Jednou zo zásad je, že do riešenia krízy emócie nepatria. Ak to niekto nezvláda, od toho sú poradcovia a hovorcovia. Kríza sa skončí čoskoro a úplne stačí ju prekonať s čo najmenšou hanbou. Keď sa pozrieme po okolitých krajinách tak vidíme že latka nie je ktovieako vysoko. Ak nevieme čo robiť, úplne stačí robiť to čo susedné krajiny, veď porovnávať nás budú s nimi. Niekedy stačí aj pravej chvíli radšej dôstojne mlčať.