Nezdržujte očkovaním, my testujeme.

Každý, kto objaví časť pravdy čeli pokušeniu vyhlásiť sa za výlučného vlastníka pravdy celej. Ak je už presvedčený že vlastní celú pravdu, ostatní sa podľa neho môžu iba mýliť.

Politik je človek, ktorý si plní svoje sny za vaše peniaze. Momentálny sen nášho najvyššieho vyvoleného je poraziť hnusobu (tu je už namieste otázka, či sa jedná o kovid alebo o všetkých ktorí nezdieľajú jeho názor) opakovaným testovaním populácie Slovenska až do vyčerpania (kovidu alebo ľudí.)

Ktovie kde a ako prišlo k tomu výraznému zameraniu na tento spôsob boja s koronavírusom. Je však pravdou, že odvtedy je touto myšlienkou náš predseda úplne posadnutý a nechce pristúpiť na nijaké kompromisné riešenie.

Ono, logiku to riešenie má. Vírus sa prenáša tak, že sa stretne nakazený človek s nenakazeným a s istou pravdepodobnosťou danou časom a spôsobom kontaktu dôjde k tomu, že sa ten zdravý nakazí. A takto to ide ďalej, tým viac, čím väčšia je pravdepodobnosť nákazy pri danom kontakte a čím viac sa ľudia stretávajú. Tu sa ponúka ľahké riešenie, a totiž, čo keby sa ľudia vôbec nestretávali (alebo teda aspoň čo najmenej.) To ide ťažko, lebo ľudia sa stretávajú radi a okrem toho musia aj cestovať, minimálne na nákup či do práce. (Teda nemusia, ale keby necestovali, bol by s tým dosť organizačný problém ako to poriešiť.) Ostala teda možnosť ďalšia. Čo keby sa s nikým nestretávali iba tí nakazení. Zvyšok by sa potom mohol stretávať absolútne pokojne. Treba teda len nájsť tých nakazených a im dôrazne prikázať aby ostali doma a s nikým sa nestretávali kým sa nevyliečia ( a spolu s nimi ostali doma aj členovia rodiny s ktorými sa akosi stretávať musia.) Riešenie je to nanajvýš humánne. Nakazení dnes už nemusia opustiť svoj domov a rodinu a bývať za mestom či dedinou , vyhýbať sa ľuďom a pri náhodnom stretnutí kričať Nečistý, nečistý! ako malomocní v staro- a stredoveku. Dnes už pekne dostanú pandemickú OČR a iné sociálne dobroty a môžu sedieť doma (alebo aj nemusia ako sme už videli keď sa cítia dostatočne kriticky dôležito.)

Tu treba len maličkosť. Totiž zistiť, kto je ten nakazený. A na to má slúžiť test. Problém je, že test podľa typu odhalí vírus v niektorej fáze choroby (tj. keď je pritomné v krvi, slinách, hliene z hrdla či nosa niečo na základe ktorého vieme určiť že človek ten vírus má. A musí to byť prítomné v dostatočnom množstve aby to test zaznamenal. Problém je, že prítomnosť vírusu vieme určiť až po určitom čase potom čo sa človek nakazil lebo dovtedy sa musia v tele človeka tie látky namnožiť tak aby sme ich vedeli zistiť.

Jednorazovým pretestovaním nezistíme, či ten človek o pár dní neochorie lebo už v danej chvíli nakazený bol, akurát sa to ešte nedalo zistiť. Ale stále je to lepšie ako nič. Čím viac nakazených nájdeme a dokážeme izolovať, tým menej ľudí bude vírus ďalej šíriť. Nedokážeme ale jednorazovo odhaliť úplne všetkých. Museli by sme ako odborníci už hovorili testovať viackrát za sebou. Samozrejme ani testy nie sú 100% a môžu dať falošne negatívny a rovnako aj pozitívny výsledok ( aj keď tam tie látky v správnom množstve už sú.)

Áno, mohli by sme vírus utestovať k absolútnemu minimu. Je si však potrebné uvedomiť a aj sme to videli, že otestovať čo i len 3 milióny ľudí za víkend je obrovská operácia. A nejsou lidi, totiž ľudia sú ale nie je dosť zdravotníkov oprávnených robiť testy. Aspoň zatiaľ nemôže testy vykonávať osoba bez zdravotníckej kvalifikácie. A takých je treba 10 000 a pre nich máme teraz dosť iných úloh a ktovie ako dlho by takúto záťaž ešte zvládli. ( Ak by vás ako nemocničného lekára či sestru po 24 či viachodinovej službe na oddelení poslali na víkend po 12 hodin robiť v skafandri, tak by sa mnohým vyjasnilo prečo je to taký problém.) Možno ak by mohli testy robiť zaškolené osoby alebo aspoň študenti zdravotníckych škôl, snáď by to aj šlo.

Odpor k masovým manévrom s testovanim je živený aj neústupčivosťou premiéra k akýmkoľveki ným miernejším riešeniam a presúvaním problému do roviny osobných škriepok a hlásaniu osobnej jedinej pravdy voči ktorej neexistuje alternatíva. Čo už, to je politika.

Ani 3x či 4x pretestovaní ľudia z niektorých okresov už nie sú ktovieako nadšení ďalším čakaním v radoch po víkendoch ( zas, v lockdowne aj tak nemajú čo inam chodiť a vonku je zdravý studený vzduch.) K tomu vládne aj skepsa, že premiérov atómový blitzkrieg sa ľahko môže zmeniť na pozičnú zákopovú vojnu.

Možno bz stačilo ustúpiť od masových akcií a testovať len postupne či tam, kde to najviac horí. Jednoducho preto, že táto atómovka vojnu úplne nevyhrá a ide len o naťahovanie času pokým.. nezaočkujeme.

Trvalým riešením, ak pravda vakcína funguje ako tvrdia a vírus nebude dosť chytrý aby sa jej nejakou mutáciou ubránil, očkovanie. To je svetlo na konci tunela ktoré zatiaľ len slabo presvitá. Podľa stratégie očkovania máme cieľ asi 3 milióny ľudí ( čo znamená pri vakcíne ktorej máme zatiaľ najviac 6 miliónov očkovaní.)

Zatiaľ máme cca 80 000 vakcín a zaočkovaných 30 000 ľudí ( začalo sa 26. Decembra.) Plán ráta so 79 vakcinačnými centrami kde by mali zvládnuť 500 ľudí denne. To je cca 40 000 ľudí denne čo je ( bolo by) impozantné číslo ak by sa reálne dalo dosiahnuť. Ale aj tak je to cieľ vzdialený. Je treba urobit 6 miliónov očkovaní čo by týmto tempom trvalo 150 dní a to je páni 5 mesiacov.

(Existujú aj vakcíny ktoré sa dajú skladovať menej komplikovane a tam by hádam časom mohli očkovať aj obvodní lekári. Zároveň niektoré vakcíny nepotrebujú dve dávky.) Ak by to šlo podľa plánu, a to skôr čakajme komplikácie ako dobré správy, tak niekedy koncom Júna čo by bolo úplne úžasné lebo to znamená konečne normálnejšiu jeseň. Ak budú meškať dodávky vakcín, nebudeme stíhať očkovať tak rýchlo prípadne sa vyskytne iný problém, jesenná vlna to dorazí.

Dobré je, a bolo to už prezentované, že na úľavu systému stačí ak sa zaočkujú tí, čo v nemocniciach a DSS pracujú a tí, ktorí by mohli kovidové lôžka a ventilátory najpravdepodobnejšie obsadiť ( tj. Ľudia vyššieho veku a s chronickými chorobami.) Tých je podstatne menej ako 3 milióny a zvyšok sa ak na to príde bude musieť s infekciou vysporiadať sám. Preto je na úľavu nemocniciam a zabráneniu úmrtiam na kovid dôležité očkovať tých, čo majú najväčšie riziko že skončia v nemocnici a potom na cintoríne a tých čo sa o chorých aj na iné choroby môžu postarať.

Vakcín nie je dosť ani pre tých čo by sa zaočkovať chceli a chvíľu ešte nebude. Preto musia celebritzy akéhokoľvek druhu ticho šúchať nohami spolu s kritickou masou príbuzných a známych neprehľadného zástupu našich papalášov lebo tí kritickou infraštruktúrou teraz veru nie sú.