Naozaj musíme očkovať náhodných okoloidúcich aby sme vakcínu nevyhodili ?

Objavilo sa niekoľko článkov o tom, že nemocnice nechcú mrhať vakcínou a zároveň sa boja očkovať ľudí mimo poradovníka kôli pokute. Naozaj je problém s nevyužitou vakcínou neprekonateľný alebo je to len problém organizácie ?

Skúsme sa pozrieť na dostupné fakty o teraz dostupnej vakcíne od firmy Pfizer BioNTech.

Ako vlastne prebieha a ako je náročný proces kým sa vakcína dostane od výrobcu až k očkovanému?

Vakcína sa vyrába v Európe v Belgicku v meste Puurs (druhé produkčné miesto je Kalamazoo v Michigene v USA.) Počas dopravy je potrebné udržať teplotu medzi cca -80 až -60 stupňov Celzia. To sa na prvý pohľad zdá byť problém ale je celkom dobre poriešený. Vakcína sa balí do prepravných boxov. Existujú 2 druhy a to Softbox a AeroSafe V podstate je to navonok lepenková krabica vážiacia asi 36 kg. Je to vlastne taká termoska, tj obal s tepelnou izoláciou a chladením. Chladenie je prostredníctvom tzv. suchého ľadu čo je tuhý oxid uhličitý. Ten sa pomaly vyparuje a kým sa celkom nevyparí má teplotu asi - 79 °C. Výrobca do obalu dal aj prístroj, ktorý má v sebe GPS na zaznamenávanie polohy aj teplomer ktorým sa ustavične meria teplota aby výrobca vedel že vakcína je uchovávaná pri doporučenej teplote ( ahlavne aby nikto vyrobcu nežaloval ak poruší skladovacie podmienky.) Navyše ten prístroj dokáže pri nesprávnej teplote upozorniť výrobcu aj iné osoby na zmenu teploty mimo rozsahu.

V krabici je 5 vrstiev zabalených fľaštičiek s vakcínou. V každej vrstve je ich 195 ( z každej je použiteľných 6 dávok.) Tj 5850 očkovacích dávok pri využití 6 dávok z fľaštičky. Rozbalenú vrstvu už nie je možné ďalej uchovávať v prepravnom boxe ( tj. výrobca nedovoľuje vyberať z boxu po jednotlivých baleniach, len celú vrstvu zrejme kôli redukcii času keď je celé balenie von z chladiaceho boxu)

Teraz k skladovaniu. Tu je to podľa výrobcu nasledovné:

1. Vakcíny môžeme vybrať z prepravného boxu a uložiť do chladiaceho zariadenia ktoré musí udržiavať teplotu -80 až - 60 °C. To majú u nás len niektoré nemocnice. Vraj sa takto dá skladovať až 6 mesiacov (môže upresniť výrobca až budú dostupné nové údaje.)

Ale:

2. Vakcíny je možné skladovať priamo v balení v ktorom boli dodané ak do 24 hodín doplníme suchý ľad a potom každých 5 dní. Takto je možné skladovať vakcínu v pôvodnom obale až 30 dní. Suchý ľad je dostupný, aspoň u nás vám ho doručia mnohé firmy až domov. Takže to nie je neprekonaťeľný problém. Vlastne takto môžete vakcínu skladovať aj doma pod posteľou. Akurát treba vetrať lebo oxid uhličitý zo suchého ľadu sa vyparuje aby ste sa neudusili.

3. Vakcíny môžete dať do chladničky ktorá udržuje teplotu 2 až 8 stupňov ( tiež by to mala byť chladnička ktorá zaznamenáva teplotu nejakým zariadením). Takto je možné vakcínu skladovať až 5 dní. Takouto chadničkou hádam disponuje každá ambulancia pokiaľ by sme nemuseli mať všade prístroj na zaznamenávaniie teploty, ktorý by technicky mohol byt aj samostatný tj. nie súčasť nejakej špeciálnej chladničky za X tisic euro. A za 5 dní by nejaké menšie doručené množstvo isto spotreboval každý obvodný lekár ak by očkovanie ponúkal pacientom z cieľovej skupiny pri ich bežnej návšteve za iným účelom.

4. Vakcínu môžete rovno vybaliť do izbovej teploty. Takto by sa ohriala cca za 30 minút. Môže tak ostať nanajvýš 2 hodiny ( asi sa myslí nenariedená). To je spôsob ako zobrať hlboko zmrazenú vakcínu na okamžité použitie.

Pred podaním sa musí vakcína nariediť a ohriať na izbovú teplotu. To sa robí tak, že do fľaštičky sa injekčnou striekačkou cez uzáver pridá injekčný roztok ( tj. v podstate slaná voda). Potom už nariedená vakcína sa musí použiť do 6 hodín. Ak sa nespotrebuje, musí sa vyhodiť, čas sa nedá predĺžiť chladením či opätovným zmrazením.

Z toho vyplýva, že rozumným plánovaním rozmrazovania ale najmä riedenia ( lebo potom už ostáva fakt len 6 hodín na použitie) by sa nemalo stať že ostane viac ako 5 zvyšných dávok z daného dňa aj to až na konci dňa Všetko iné je buď klamstvo alebo neoptimálny postup pri príprave očkovacej látky na použitie. Pri troche snahy môže touto vakcínou očkovať aj obyčajná ambulancia pri zachovaní všetkých predpisov o zaobchádzaní s očkovacou látkou. Samozrejme nám vlastný chaos a dezorganizácia môže byť neprekonateľný problém. Komu sa nechce robiť, tomu sa zlomia aj tri lopaty za sebou...

