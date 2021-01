One time... next time .. Nie. Last time ! Čo príde po atómovke ?

Premiérovi moc chutí a užíva si to. Až tak, že si bez ohľadu na všetkých ostatných presadzuje len svoje nápady. Nech to stojí - čo to stojí. Veď koniec-koncov to zaplatíme my. Príde ale čas, keď dôjde účet aj jemu.

Už v dávnych dobách vedeli zasvätení vypočítať čas zatmenia Slnka. Zvyčajne to boli príslušníci privilegovanej vrstvy a svoje vedomosti si starostlivo strážili a osoh z nich mali len oni a panovník. V správny čas sa na veľké zdesenie Slnko skrylo a vtedy prišla správna chvíľa. Veľký panovník dobre inštruovaný spustil svoje cirkusové predstavenie. Jeho slávnostným vyvrcholením bolo ako inak to, že Slnko sa jeho pričinením opäť ukázalo a jeho moc oslnila davy.

Svoj cirkus je treba vždy správne načasovať aby bol efekt najväčší. Podobne vedci tvrdia že premíérova atomofka je načasovaná presne tak, aby sa jej výsledok poistil udalosťou ktorá predpokladane nastane aj bez nej. Kôli síce nie až tak prísnemu lockdownu by malo dôjsť k poklesu nových prípadov ochorenia aj bez plošného testovania ktoré už asi každému lezie krkom a to nové kolo ešte ani poriadne nezačalo.

Atomofka musí byť a budeme len radi že premiér zrejme vyhlási veľký úspech a v ďalšom sa uspokojí s lokálnym bombardovaním svojimi antigénovými testami. Trpezlivosť ľudu neradno pokúšať a ten u nás už má toho veru dosť. Aj keď sa to nezdá.

Pandémia ale hlavne obmedzujúce opatrenia trvajú už trochu pridlho a sú komunikované spôsobom hodným skôr orientálnej despocie nie stredoeurópskej demokracie.

Druhú vlnu ktorú práve prežívame sme aj čakali ale moc sme na ňu v lete nechceli myslieť a čo je horšie ani sme sa na ňu nejako nepripravili. Veď aj prečo. Čo momentálne priemiéra napadne, to bude, aj zo dňa na deň. Tak čo sa trápiť plánovaním, keď máme takého vodcu.

Druhá vlna je všade a nepripravil sa nejako dôkladne nikto. Takže v tomto nijako nevyčnievame a hádam to ani nikto nepredpokladal, že akurát taká krajina odvedie niečím výnimočnú prácu.

Okrem testovania sme vytiahli už predtým použité obmedzenia. Tj. zákaz hromadných akcií. Zavreli sme školy, reštaurácie a obchody podobne ako v prvej vlne. Akurát v januári už so zákazom vychádzania s výnimkami a lámaním ústavy aby sme si mohli núdzový stav náležite užiť. Cez hranice okrem pendlerov je pomerne obtiažne cestovať už aj preto že aj okolité krajiny majú rôzne obmedzenia. Ak nie ste náš človek, tak vám oficiálne hrozia komplikácie.

Mnoho podnikateľov, prevádzkovateľov obchodov s iným ako definovaným tovarom, reštaurácie etc. sú prakticky v živoriacom móde a veru som zvedavý kedy sa otvorene začne zatvárať a prepúšťať lebo obmedzenia trvajú už dlho, pomoc nie je až taká efektívna a hlavne nedá sa nič plánovať lebo minimálne do leta je to neisté. Celý cestovný ruch, ubytovanie, sezónne prevádzky idú dole vodou.

Raz sa to zlomí a rast nezamestnanosti premiér nijako neobkecá a je to téma citlivá. Rýchla obnova do predkovidového stavu je zatiaľ len fatamorgána. A populista musí davu ponúknuť chlieb aj hry. Hier sa davu teraz akosi nedostáva a s tým chlebom to tiež môže byť v budúcnosti zložitejšie.

Nejaké výrazné zlepšenia sa zrejme nedajú čakať skôr ako v máji, tj podobne ako minulý rok. Súčasné opatrenia sa ale takto dlho udržať asi nebudú dať a som zvedavý či si vláda trúfne na ďalšie predlžovanie núdzového stavu už onedlho vo Februári.

Školstvo je v troskách už dnes. V podstate jeden rok sa stratil. Ako vyzerá dištančné vyučovanie a aký má efekt , to si zrejme rezort ani nedovolí zisťovať, taký by to bol prúser. Po pohoršovaní nad klobáskovými ústavmi a titulmi sme za pár mesiacov vytvorili korešpondenčné karpatské Oxfordy z takmer všetkých škôl.

Vakcína ktorá by mala šancu problém poriešiť existuje, len akosi zatiaľ nie je pre každého a pokroky v očkovaní sú zúfalo pomalé. Ak sa podarí do leta zaočkovať rizikové skupiny a zdravotníkov bude do úžasný úspech. Nejde o to, koľko vakcíny budeme mať niekedy v lete, ide o to koľko ľudí zaočkujeme teraz ihneď tento týždeň, budúci týždeň a kedy sa môžu uvoľňovať všetky tie obmedzenia. V budúcnosti bude vakcíny dosť, tu ale ide o čas, o každý jeden deň keď sa nezaočkuje ten najvyšší počet ľudí ako je fyzicky možné. To by mala byť najvyššia priorita , úplne nad všetkým ostatným. Berme si príklad z Dánska ktoré má pripravenú očkovaciu infraštruktúru a zásadou je, že ak sa vakcína dotkne dánskej pôdy ihneď musí byť použitá bez akýchkoľvek odkladov. Tipnime si, kto na tom bude lepšie v jeseni. Hádam nie my po x-tom testovaní ako tajnej zbrani proti kovidu a 70 tisic zaočkovanými dnes a 130 tisic dodanými vakcínam k dnešnému dňu. Len teraz sa príčetne zmenila priorita očkovaných osôb a vieme zaočkovať AŽ 7 000 ľudí denne.

Nemusí byt všetko dokonalé, ale malo by to byť najlepšie na čo máme. A isto máme na viac ako riešiť posadnutosť testovaním aj keď aj to pomôže to treba priznať. Oveľa viac by pomohlo ak by sa vakcinácia zdrižavala len počas čakania na nové vakcíny, nie tým že sa vyhovárame na to, že odkladáme na druhú dávku a odčerpávame zdroje na testovanie ktoré okrem nás v takej forme nerobí nikto.

V lete si znova oddýchneme , na všetko zabudneme a v jeseni nás čaká vlna tretia ,tá zásadná. Nemôžeme si ju totiž dovoliť. Fungovať v podobnom režime ďalší rok, to už by chcelo zaviesť v jeseni kurzy zimného spánku. Opatrenia by zničili celé segmenty hospodárstva a hnev ľudí by mohol začať ničit tiež. Sympatie ľudu sú totiž vec veľmi vrtkavá a davy veľmi rýchlo nájdu vinníka.