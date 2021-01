Testovanie je pripravené a najlepšie by bolo sa ho zúčastniť

Bez ohľadu na spôsob akým bolo testovanie vládou komunikované, tento krát to vyzerá že samosprávy už majú istú prax a všetko ide rýchlo. Stojí to peniaze aj čas ľudí, najmä zdravotníkov, tak by bolo najlepšie sa zúčastniť.

Najhoršie, čo sa môže stať je to , že tam testovacie tímy budú čakať zbytočne. Ak sa to už celé zorganizovalo, tak nech to má aj nejaký efekt. Ak sa podarí pretestovať dosť ľudí, výsledky budú aj použiteľné a ak sa zachytí dosť nakazených ľudí, tak to hádam prispeje ak skoršiemu návratu do lepších čísel a snáď aj skoršiemu návratu do normálnejšieho režimu.

Na internete sú zoznamy testovacích centier, pri niektorých sú odkazy na živé kamery či pravidelne uvádzané približné počty čakajúcich. Na časť miest bolo či je možné sa registrovať dopredu, niekde skúšajú urýchliť registráciu automatickým načítavaním osobných údajov z preukazu.

Vidno že ranné návaly z minulého testovania sa už nekonajú. Len počty ľudí sú akosi malé. Ale uvidíme finálne čísla lebo testovanie prebieha viac dní. Zas, je mnoho ľudí, ktorým obmedzenia bez testu nevadia a nakoľko sa zúčastnia ľudia pod 18 a nad 65 rokov ktoré majú niekoľko výnimiek.

S vakcínami to bude ešte nadlho, po Pfizeri ohásila meškanie dodávok aj Astra Zeneca. A tých sme mali nakontrahovaných najviac. Budú, len neskôr.

Tak nám ostane už len karanténa (lockdown) a testovanie. Či už robíme jedno alebo druhé, robme to aspoň poriadne. Keď odflákneme aj lockdown aj testovanie, tak sa s tým budeme hrať ešte budúci rok. A to isto nikto nechce.