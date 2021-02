Atómovka zatiaľ nezabrala. Skúsime možno SMS hru a potom to hodíme do automatu.

Prelom Januára a Februára patrí ku každoročným vrcholom chrípkovej sezóny. Bolo by divné ak by teraz nemal vrchol aj kovid. Vyzerá to, že s kovidom a bojovníkmi proti nemu tu budeme bojovať minimálne do Veľkej Noci.

Dve kolá testovania sú za nami, teda ako pre ktorý okres a už tu máme plač nad spálenou krajinou kde hnusoba nie a nie sa stratiť. Jediné čo po skríningovom bombardovaní atómovou zbraňou proti Korone ostalo je celoplošné zvýšenie naštvanosti.



Súčasný núdzový stav o chvíľu končí a na budúci týždeň okrem teda predĺženej núdze začíname vraj hru o level vyššiu tzv Kovid automat.

Akurát že nám automaticky nastavil nie veľmi dobré podmienky. Okrem tých najdôležitejších podnikov by totiž mali ostatní ľudia sediet doma. A samozrejme automaticky sa chystajú celé testovacie nálety ktoré pre zmenu nazvime teraz už kontinuálnym testovaním.



Problém je, že zatvárať výrobné podniky nechce nikto a testovať nechce nikto .. okrem premiéra. Samotný automat je vraj nedotknuteľlý. Takže naša automatová hra začína patovou pozíciou už v samotnom začiatku. Nazvime to MAT NULTÝM ŤAHOM.

Dnes sme sa dozvedeli že je treba pritvrdzovať lockdown. Asi preto, že sme ešte málo lock aj málo down. A že sa môže stať, že budeme posielať SMS kamsi, kde za nás rozhodnú či môžeme ísť von. Navrhujem nazvať túto aplikáciu po vzore e-karantény ako e-nevoľník .



Napadla ma ešte jedna vec. Čo tak tie SMS rovno spoplatniť ako pri SMS súťažiach. A pravidelne vyžrebovaný víťaz získa týždenný pobyt v prírode v rámci okresu. A rovno môžeme hlasovať o najväčšieho bojovníka proti kovidu z radov našej udatnej vlády. Vyhrá ten, čo dostane najviac SMS hlasov. Prvá cena bude neobmedzená výnimka od hlavného hygienika pre celú rodinu a široké príbuzenstvo.



Už teraz je jasné, že veľké podniky sa zatvárať nebudú či automat tvrdí to alebo ono. Takže to musí z automatu nejakým fígľom vypadnúť alebo sa musíme akosi priamo teleportovať do lepšej fázy (náhle sa v piatok ukáže blahodárny účinok skríningového testovania.) Ideálne ak by sme to vyvážili nejakým ďalším šikovným testovaním. Ľudia sú už dosť otrávení, tak to chce nový prístup, takpovediac z inej strany, či skôr z iného konca. Aj pán premiér už spomínali že o takých testoch počuli :-)



Budeme teda do piatkovej tlačovky úpenlivo rozmýšľať, čím nás tento krát vláda prekvapí a ako vždy to bude niečo na čo sa oplatí počkať. (Tipujem že nám zakážu rozprávať v MHD a tak nejak odporučia držať hubu celkovo.)



Bez ohľadu na to čo vymyslia by som ale rád vedel či už sme stihli zaočkovať aspoň všetkých zdravotníkov a lekárov aby sa mohli starať o kovidových aj nekovidových pacientov bez strachu o svoje zdravie a všetkých tých čo sa starajú o ohrozených starších a chorých v DSS. Lebo toľko vakcín k nám hádam už aj prišlo a dosť by to pomohlo.