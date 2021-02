Pat, Mat a Kovid automat

V pondelok sa zobudíme do nového 7-farebného sveta kovid automatu ktorý nám najbližšie týždne ukáže 50 odtieňov čiernej.

Nedotknuteľný automat sa nám postupne pretvára štýlom ako sa pri zákaze herných automatov tieto ihneď zmenili na "kvízomaty".

Síce vraj ostane v čiernej farbe a presun bude akože sťažený prísnejšími podmienkami, a teda to nazvime sprísnenie ktoré sa prejaví tým, že otvoríme školy a nezavrieme výrobné podniky. Dokonca aj tá povinnosť testovania pri ceste do práce sa nejako regionálne prehodnotila a zostáva len v 9 okresoch ak nepracujete v obchode a službách.

No keby ste sa veľmi rýchlo tešili, že sa vás testovanie netýka, tak sa tešíte predčasne a na flákanie v prírode môžete bez testu vraj zabudnúť.

Keby to nebolo všetko smutné a nešlo o naše-vaše životy a naše peniaze, tak by to bola aj zábava. Takto je to iba smutné. Ciele vzletné, nápady nekonečné, realizácia sporná a efekt silno dikutabilný.

Školy otvoríme lebo sú zatvorené už dlho (a OČR lebo malé deti).

Podniky nezatvoríme lebo si to nemôžeme dovoliť.

Zaočkovať sa všetci a rýchlo nemôžeme, lebo zatiaľ nie je čím.

Reštaurácie a malé obchody neotvoríme, lebo niečo predsa musí byť zatvorené.

Zákaz vychádzania nezrušíme, lebo niečo ľuďom zakázať treba.

Testy v podnikoch povinné všade byť nemôžu lebo nemá kto testovať a podniky to nechcú.

Testovať sa ale musí, lebo premiér to chce.

Ľudia sa testovať nechcú, ale premiérovi je to jedno.

Lebo všetci ľudia sú obyčajní, len niektorí su obyčajnejší.

Nezávislým osobnostiam je úplne jedno čo si myslia obyčajní ľudia.

Len jeden je najobyčajnejší a k tomu aj nezávislá osobnosť.