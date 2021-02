Kovid Automat - generátor náhodných opatrení ďalekého dosahu

Je takmer piatkové poludnie a stále nevieme presné pravidlá na budúci týždeň. A to bolo avizované že pravdepodobne na mnoho vecí budeme potrebovať test ktorý odniekiaľ treba získať. Nemal byť ten automat predvídateľný ?

Nikto nevie čo je teraz najefektívnejšie. Na to nie sú jednoznačné údaje ani u nás ani nikde. všetci sa nejako snažia a nie vždy sa to podarí. Časť uprednostní riadené otváranie, časť opatrné vyčkávanie kôli šíreniu nových infekčnejších verzií vírusu.

Jediné čo potrebujeme, sú logické, zdôvodniteľné a včas komunikované opatrenia. A možno by sme sa uspokojili aj s včas komunikovanými hocijakými. Aby sa každý mohol zariadiť.

Deťom šibe z pobytu doma a dištančného vzdelávania, nech už vyzerá ako chce. Možno viac ako pobyt v uzavretých školách potrebujú voľno a pobyt niekde von v prírode bez toho chaosu a záplavy meniacich sa plánov . Tlačíme na otváranie škôl ale hneď o týždeň sú jarné prázdniny.

Musíme nejako prežiť do konca Apríla. Dá sa predpokladať, že rovnako ako minulý rok sa šírenie spomalí. Tento školský rok už ktovie ako super nebude. Namiesto chaosu, možno stačí prestávka. Rovno namiesto regionánych prázdnin 3 týždne kompletného voľna a pauzy v dištančnom vzdelávaní. Nech radšej ako sedenie doma skúsia vyjsť von. Tam je to relatívne bezpečné, určite viac ako v skupine 30 žiakov v škole a zdravšie ako 10 hodín za obrazovkou PC.

Potom sa môže začať otvárať. Najprv materské školy, potom prváci a končiace ročníky. Potom praktické vzdelávanie lebo to sa dištančne robiť nedá a sú tam menšie skupiny.

Neskôr možno zvyšní žiaci, napr. nie naraz, polovica každej triedy v pondelok a stredu, druhá v utorok a štvrtok. Polovica triedy z domu by sa zapájala cez telekonferenciu. Veď rozdeliť na polovicu sa dá aj v materskej škole. Nemusia sa hneď vrátiť do veľkých skupín.

Otvárať plošne teraz na vrchole zimnej chrípkovej sezóny nemusí byť najlepší nápad. Najmä ak to chcú od pondelka a ešte v piatok naobed sa presne nevie ako.

Vyžente študentov od dištančného vzdelávania von. Pokiaľ sa nikto nenakazil v rade v supermarkete, nenakazí sa ani na ulici. Im nechýba ani tak škola, im chýbajú sociálne kontakty a zaťažuje ich stres.

Zvyšok učiva sa nejako doženie, alebo sa konečne príde na to , že tretina až polovica z toho je len postrádateľný balast a po návrate sa zamerajú na to podstatnejšie. Čo to presne je, nad tým nech rozmýšľajú učitelia a zamestnanci ministerstva školstva a metodických centier. Od toho sú totiž platení. Od čias J.A. Komenského už uplynulo 400 rokov. Hádam za ten čas pedagogika niekam reálne pokročila a bude si s tým vedieť poradiť efektívnejšou metódou vyučovania.

Na YT existuje video z nejakej akcie kde A. Schwarzenegger rozpráva o tom ako začínal svoju kariéru kulturistu, keď pracoval v stavebnej firme a každý deň niekoľko hodín strávil v posilňovni. Vraj sa ho raz niekto pýtal že keď pracuje, stará sa o rodinu etc. musí aj spať, tak kedy si má nájsť ten čas? Odpoveď bola: Musíte spať rýchejšie !