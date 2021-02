Krajina v zovretí Kovidomatu

To, čo by bolo potrebné spraviť pred mesiacom, pred Vianocami či ešte skôr už dnes vieme. Menej vieme to, prečo sa do toho nikto nehrnul. Aj to, čo by sme mali urobiť dnes v podstate vieme tiež. A aj to prečo to nerobíme.

Lockdown tvrdý ako kocka masla zabudnutá na slnku. Naštve síce ale v podstate až tak nepomôže. To je náš súčasný stav. V podstate to ide samospádom. To by ani tak nevadilo ak by sme nevyčnievali, alebo aspoň o tom nikto nehovoril.

V tomto otravnom stave budeme musieť prežiť do leta. Teda do apríla prípadne až do mája.

Teoretické riešenia existujú, na praktické riešenie je už neskoro. Ostáva len čakať.

Za súčasný stav môže zrejme masová migrácia pred Vianocami. Tisíce ľudí ktorí pricestovali na sviatky zo zahraničia doniesli a rozniesli nové verzie vírusu do svojich bublinových inkubátorov kovidu ktoré sme mali vytvoriť na Vianoce.

Kto by sa odvážil zatvoriť obchody pred sviatkami a nariadiť ľuďom ostať v zahraničí pod hrozbou nútenej štátnej karantény (domáca by bola zbytočná to by nefungovalo a zakázať občanom vstup do krajiny nie je možné?) Jednoducho aj keď všetci vedeli čo sa môže a asi aj stane, nevedeli si predstaviť spraviť cez Vianoce naozajstný lockdown.

Ozajstný znamená úplné uzavretie hraníc, žiadne lety, zákaz výchádzania okrem raz do týždňa do potravín, a kompletné zastavenie všetkých podnikov na 2-3 týždne ( lebo najmenej bolestivý čas pre ekonomiku sú dovolenky okolo Vianoc). Žiadna hromadná doprava, žiadny pobyt v prírode . Nie žeby sa v prírode niekto mohol nakaziť, ale kôli tomu čo všetko sa sa za to dá schovať. Zákaz jazdy osobnými vozidlami ( veru aj to sa v núdzovom stave dá) okrem cesty na lekárske ošetrenie.

Toto je lockdown, bol by nepríjemný ale počas koncoročných dovoleniek nie neznesiteľný alebo aspoň menej ako v inom období.

Dnes sa to už nedá, respektíve by to bolo nepriechodné. Ľudia to už neznesú a ekonomika by dostala riadnu ranu. Nikto to už neurobí pokiaľ sa situácia nezhorší tak že sa ľudia aj sami budú báť vyjsť na ulicu.

Dnes lockdown nemáme. Aspoň nie efektívny. Takýto zrejme nič výrazne nezlepší a budeme to ťahať až do leta kým sa to samo neupraví. A potom ... ? Očkovať nie je čím, a keď bude , možno bude už neskoro zabrániť jesennej vlne. Aspoň tie rizikové skupiny (zdravotníkov a starších ako 75 rokov by sme mali stihnúť). Zvyšok si musí poradiť ako vie.

Zaočkovať 70 percent populácie v rámci roka je prakticky nemožné, nie žeby to nebolo možné vôbec, ale nedokážeme to a zrejme ani ostatné štáty. Nehovoriac už o očkovaní ( a preočkovaní) všetkých ľudí v ramci roku či dvoch . Taký projekt nemá v dejinách obdoby a je dôvodné predpokladať že sa to nepodarí.

Sloboda všetkých obetovaná za ochranu života niektorých ? Takáto otázka zrejme bude musieť byť zodpovedaná onedlho. Myslíte si že 98 percent ľudí bude ochotných sa dlhodobo ( možno roky ) obmedzovať kôli riziku že 2 percentá ľudí môže na vírus zomrieť ? Najmä ak vedia že pravdepodobnosť patriť do rizikovej skupiny je u nich malá. Alebo že neurčité percento môže mať neurčité trvalé či dlhodobé následky? Je to nereálne. A všetci to vieme. Už dnes sa nám zdajú aj súčasné obmedzenia priveľa. Len dúfame že všetko sa o mesiac, dva vráti do starých koľají a dovtedy to nejako prefrfleme.