Kombinácia britskej mutácie koronavírusu a trnavskej mutácie demokracie začína byť otravná

Sonda NASA Preserverance pristála včera na Marse a ruský Sputnik V nepristál aspoň zatiaľ na Slovensku. To prvé dosiahol tím vedcov NASA, to druhé nedosiahol náš premiér.

Na vrchole druhej vlny sa patrí byť trpezlivý. Keď príde tretia a po nej ďalšia, je čas sa nejako prispôsobiť.

Výnimočné opatrenia musia byť krátke a intenzívne.

S príchodom leta je nevyhnutné začať rozmýšľať nad tým ako svet vrátiť do prevádzkyschopného stavu. Tlak na to je už enormný a každý isto verí, že v súčasnom móde nemožno fungovať do konca roka.

Nie je správne mať školy zatvorené celý tento školský rok a to nepočítame že boli zatvorené prakticky od marca minulého roku. Študovať strednú či základnú školu akosi externe dva roky je trochu príliš aj na dnešnú pokrokovú dobu. Odhliadnuc od toho že to, že sa študenti nestretávajú aj dnes mimo školy môže byť len ilúzia. Potom si pozvite remeselníka ktorý videl tehlu len na obrázku a stavbu múru na Youtube.

Dokedy chceme mať zatvorené malé predajne ? Vari navždy ? To ich tak dobre platíme ( z našich daní) že majitelia a prenajímatelia priestorov krochkajú blahom a siedia doma pri televízii a velebia kompenzačné opatrenia ?

Cestovky a hotely už skrachovali ? Alebo z čoho dnes žijú už rok ? Kto sa poskladá na všetky kovid pomoci ? Aj novo vyrobené peniaze sú tie , ktoré vám budu chýbať lebo spôsobia znehodnotenie tých vo vašich vreckách či na účtoch. Čo bude s poukazmi ktoré namiesto peňazí vydali cestovky ľuďom za zrušené zájazdy minulý rok?

Reštaurácie žijú z okienok a podpôr ? Znovu kto to platí, komu a dokedy ?

Kiná, štadióny, divadlá, koncerty, festivaly... ostanú zatvorené naveky ?

Nie dnes, nie o týždeň, možno o mesiac alebo aj dva, na konci Apríla sa budeme pýtať aký máme plán. Znovu žiaden? 2 či 3 x sa plošne pretestujeme aby sme mohli ísť na dovolenkuči už tu alebo do zahraničia aby sme potom v jeseni znovu riešili že sa nič nepripravilo a sme tam kde pred rokom. Ešte aj to očkovanie hádam pôjde v lete pomalšie lebo aj očkovači chcú ísť do Chorvátska...

Chceme plán, nie táranie premiéra na tlačovke uvedené rozprávaním o princeznej Krasomile a kráľovstve kde ktosi zakázal spievať... lebo mu zatrhli jeho najnovší nápad. Nech minister schváli aj tú vodku s bromhexinom preplácanú zo zdravotného poistenia ak tomu ľudia dôverujú. Lebo ľudia si zaslúžia to čomu dôverujú. Ľudia si zaslúžia Igora... Zdá sa, že na lepšiu zmenu po tom čo sme mali doteraz jednoducho ako krajina nemáme. A možno už ani na tú.