Krajina v neutíchajúcej núdzi

Výnimočná krajina si zaslúži výnimočný stav. Alebo aspoň núdzový. V každom prípade nie obyčajný. Veď vedieme rebríček, síce presne opačný ako v jari, ale prvenstvo je predsa len naše.

Obyčajný človek sa o veci ktorej celkom nerozumie rád poradí s odborníkom ktorý jej naopak rozumie, ak nie úplne, tak aspoň oveľa viac ako on sám. Nezávislá osobnosť sa ale radami oborníkov nenechá odradiť v plánovaní nejakého skvelého nápadu. Uvidíme či je náš premiér viac obyčajným alebo nezávislým. Po predošlých skúsenostiach by sme hádam aj ocenili aby sa priklonil k tomu obyčajnému.

Tlak na otváranie niečoho či všetkého bude s príchodom leta rásť. Veď priemyselný tovar nie je donekonečna možné kupovať len online ( aj keď technicky sa nie je problém takémuto fungovaniu obchodu prispôsobiť.)

O 5 týždňov nás čakaju Veľkonočné Sviatky. Tu bude tlak na cestovanie a umožnenie náboženských obradov. S príchodom teplejšieho počasia prídu na rad znovu gastro a terasy. Ponúka sa riešenie že treba viac zatvoriť teraz a potom otvoriť. Na to je síce čas, ale epidémia vrcholí tak sa otvárania prirodzene obávame. Prísnejšieho lockdownu sa bojíme, lebo je to síce účinné ale drahé a nezvratné opatrenie. Nové mutácie ktoré sa rýchlo šíria nedávajú veľkú šancu že sa všetko za 4 týždne dá akosi samo do poriadku.

Ostáva predvianočný scenár keď sa navrhne niečo, ale dlho nebude robiť nič z rôznych dôvodov , napr. že sa na opatreniach nenájde potrebná zhoda. A potom ak sa to začne už zhoršovať tak sa znovu nájde vinník a narýchlo sa čosi prijme.

Zostáva nám len dúfať že po sviatkoch nás nečaká prezentácia grafu "Dôsledky nekúpenej vakcíny Sputnik V" . Hádam ani to trojdenné radenie sa s vedcami a diskusia v koalícii nie je o tom že vedci navrhli zatvorenie hraníc a odstavenie výrobných podnikov na 2 týždne pred sviatkami, čo vláda odmietla a ako alternatívu nám bude ponúknutá nová atómová zbraň proti kovidu. Pri súčasnom automate je testovanie aspoň teoreticky dosť pravidelné, tak sa nechce veriť že vláda znovu vymýšľa pod akým názvom predstaví ďalšie kolá povinného celoplošného testovania.

Ale nechajme sa prekvapiť čo všetko je schopné vyprodukovať nezávislé myslenie obyčajného človeka.