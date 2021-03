Spája ich láska k moci a výhodám a rozdeľuje príležitosť uchmatnúť si ešte viac

Akosi sa nám núdzovým stavom nakazili aj naši vyvolení. Ani sa im niet čo diviť. Po dlhej diéte sa dostali konečne k válovom a do toho im prišla najväčšia kríza ktorú povedzme si otvorene na prvú dobrú nevie zvládnuť nikto.

To divadlo čo predvádzajú ale volá buď po zmene obsadenia alebo režiséra. U nás sa ale funkcia berie ako vojnová korisť a pojem politickej zodpovednosti je tu niečo neznáme. Za neúspech predstavenia v ich hlavách môže iba obecenstvo. A tak sa nám len mení žáner na niečo na pomedzí tragédie a komédie. Tí ľudia zdá sa naozaj úprimne nevedia čo robia zle a čo to môže spôsobiť. A to je na tom to najstrašnejšie.

Kríza , teda tá zdravotná spôsobená kovidom nejako pominie, alebo aspoň jej akútna fáza. Dôsledky sklamania z toho čo mnohí ľudia videli ako nádej na zmenu budú fatálne. Čaká nás znovu normalizácia a poučenie z krízového vývoja. O tom ako ten normál u nás predným vyzeral sme sa mali za posledný rok príležitosť presvedčiť viac ako dostatočne. Za návrat nejakej mutácie toho čo tu bolo predtym si moze pripísať vinu nezvládnuté ego zopár ľudí ktorí nádej na trvalejšiu zmenu nateraz a zrejme nadlho pochovali.