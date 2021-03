Vybrané kapitoly amatérskej kovidológie I.

Keďže inštitút delfskej veštiarne už dávno zanikol a na hrade už funkciu kráľovského astrológa nefinancujú, ostávajú nám len prognózy či modely. Napriek nepochybne vedeckým základom je často výsledok nie omnoho lepší.

Kým minulý rok sa predpovede rojili jedna za druhou a obsah sa líšil v celom spektre od rýchleho skončenia pandémie až po apokalyptické. Teraz je ich už pomenej a sú už skromnejšie.

Dve veci ktoré sa spomínali a ovplyvnili pohľad spoločnosti boli

- pandémia skončí do Vianoc a prvú vlnu sme zvládli výborne ( a preto sme sa na druhú nepripravili)

- pandémiu skončí masívna vakcinácia ktorá sa veľmi rýchlo rozbehne s do leta 2021 už budeme všetci za vodou ( to sa ukázalo ako veľmi optimistické)

Dnes registrujeme optimistickú predpoveď že druhá vlna vrcholí, opatrenia zaberajú a čísla hospitalizovaných a nakazených budú pomaly klesať.

Teraz analýza z pohľadu "mierne informovaného laika".

Ako ktosi v minulosti napísal, epidémia je sociologický jav s medicínskymi aspektami. To sa dá voľne interpretovať tak, že samotná choroba a jej liečenie je vec medicíny, teória ako sa šíri a ako tomu zabránitť vec hygieny ale ako ( a na ako dlho) sa tieto poznatky reálne podarí uplatniť a ako sa budú správať ľudia, tj jav sociologický.

Kovid je kvapôčková infekcia, tj infikovaný človek vydychuje či vykašliava kvapôčky ktoré istý čas zostávajú vo vzduchu odkial ich môže druhá osoba vdýchnuť, alebo ostávajú na povrchoch odkiaľ ich môžeme preniesť rukami na sliznicu ( očí, úst, nosa). Vyzerá že nemá prírodný rezervoár ( tj nejaké zvieratá kde by vírus prežíval a opätovne sa prenášal na ľudí).

Kontaktu s potenciálne nakazeným sa bránime odstupom či obmedzením kontaktov , v prípade dokázanej infekcie karanténou, a ak je kontakt nutný tak rúškom č respirátorom. Nákaze z povrchov sa bránime dezinfekciu jednak predmetov a potom rúk.

Limity predchádzajúcich opatrení sú:

- ani rúško ani respirátor nechránia úplne o to viac ak ich nosíme nesprávne

- nie vždy a v každej situácii je prakticky možné ochranné prostriedky používať

- kontakty nie je možné obmedziť úplne, a tie ktoré obmedziť možno, tak len na určitý čas

- aby sa nakazená osoba mohla izolovať, musí najprv o svojej nákaze vedieť

Prirodzené limity šírenia akejkoľvek nákazlivej choroby:

- prirodzená imunita

- imunita získaná očkovaním

- imunita získaná prekonaním ochorenia

- nakaziť sa už nemôže ani ten kto práve chorý je

Ak sa niekto nakazí, tak nejaké percento má ťažký priebeh, nejaké percento zvyčajne starších alebo chorých ľudí skončí v nemocnici a vyžaduje dlhodobú a náročnú starostlivosť a isté percento z prípadov sa skončí smrťou.

Ak by sme nechali vírus nekontrolovane sa šíriť , čoskoro by množstvo ťažkých priebehov prekonalo možnosti systému sa o nich postarať a úmrtnosť by bola ešte vyššia ako keby sa každému z nich dostalo možnej zdravotnej starostlivosti.

Napriek tomu že niektoré štáty o tom uvažovali, nikto si na to netrúfol lebo obetí by bolo príliš veľa za krátky čas a to znamená politickú smrť toho kto by to dovolil.

Možnosť úplného potlačenia vírusu existuje, ale naráža na pomalosť prijímania opatrení a kapacity toho ako nájsť nakazených a donútiť ich k efektívnej karanténe ( prípadne vynútiť karanténu plošnú a efektívnu). O to sa pokúsili niektoré ázijské štáty či ostrovné krajiny.

Zvyšok sveta pristúpil k opatreniam ktoré mali šírenie pribrzdiť na mieru ktorú by zdravotný systém mohol zvládnuť. Opatrenia boli niekde prísnejšie, niekde menej ale výsledkom je že šírenie sa spomaľuje a zrýchľuje podľa momentálnej úrovne opatrení či možností tej ktorej mutácie vírusu.

Čas , kým by vírus prešiel takto postupne celou populáciou by bol veľmi dlhý a opatrenia by museli byť dlhodobé čo pri niektorých nie je zrejme takto akceptovateľné. Nádejou ktorá mala tento čas skrátiť bola vidina rýchlej výroby a použitia vakcín. Vakcíny síce máme, ale s tým očkovaním to nie je zďaleka také rýchle čo bude najväčší problém.

"Veštba" pre Slovensko.

- vakcín niet a kapacita očkovania sa bude ešte dlho zadrhávať aj keď ich bude viac

- očkovanie môžu zdržiavať aj prešetrovania vedľajších účinkov jednotlivých vakcín ktoré sa v takom množstve očkovaných jednoducho musia vyskytnúť, zatiaľ ale je vakcín taký nedostatok že do jesene problém s ľuďmi ktorý budú vakcináciu odmietať nebude

- úmrtnosť bude klesať lebo zaočkujeme dostatok najrizikovejších ľudí

- odpor voči opatreniam bude narastať a ich predlžovanie zrejme skončí v Apríli

- súčasný núdzový stav skončí 19. marca, vláda ho asi ešte predĺži, ale po 20 dňoch ho parlament už zrejme nepotvrdí a tým skončí týždeň po Veľkej Noci, kovid automat aj s plošným testovaním skončí tiež

- avizované zatvorenie 21. marca nebude, vláda zrejme stavila na to že sa to nejako zlepší alebo aspoň nezhorší a odpor k tomu bude obrovský

- počas Veľkej Noci aj napriek tlakom zrejme bude zákaz cestovania a možno niečo akoby ten úplný lockdown

- školy ostanú zatvorené a otvoria sa symbolicky v Júni

- v lete sa cestovať bude

- v lete sa očkovať bude veľmi pomaly

- v jeseni bude tretia vlna a znovu zatvorené školy