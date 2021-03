Nechráňte nás odpadom.

O tom prečo sa budeme potácať v opatreniach až pokým to všetkých neomrzí je ľahké sa presvedčiť. Stačí ísť na pár minút medzi ľudí. Napríklad na nákup.

Sobota okolo 9 ráno, po rekonštrukcii otvorený vynovený supermarket s veľkým parkoviskom. Sobota ráno je top čas a parkovisko bývalo vždy plné, korona-nekorona.

Je treba povedať, že mimoriadne sa niekto tváril že dozerá na to, aby ľudia používali automat na dezinfekciu rúk. S akou efektivitou je to pán SBS schopný dosiahnuť veru netuším. Čo sa bežne stáva je to že sa neskôr večer dezinfekcia minie a v niektorých obchodoch už na to kašlú ( niekde tam aspoň postavia obchytanú fľašu s rozprašovačom.)

Aby niekto aspoň naoko kontroloval počet ľudí v predajni, to som zažil naposledy pred rokom keď veru stáli pred predajňami rady. Dnes sa na to zvysoka kašle. A rovnako aj na predaj výrobkov mimo potravín a nevyhnutného sortimentu.

Čo sa týka povinnosti nosiť respirátory, tak tu je prekvapivo úspešnosť dosť vysoká. Okrem jedného človeka ktorý mal len nejaká šatku či nákrčník a hádam jedného dvoch ktorý mali len rúška, zvyšok poctivo používal čosi čo naozaj pripomínalo respirátor.

Ale k nim som sa chcel dostať. Zo začiatku boli respirátory nedostatkový tovar a boli aj pomerne predražené. Keďže nejde o nejakú raketovú vedu čoskoro nás zaplavili rôzne verzie. A začali ich predávať aj supermarkety. A pridala sa kopa nových výrobcov ktorý lákali na výrobkoch veľkými nápismi že práve ich výrobok je presne ten čo vám treba. Otázka je čo presne tá norma a trieda FFP 2 stanovuje a aké iné požiadavky by ten respirátor mal mať.

Pristavil som sa pri palete s respirátormi že čím nás dobrodinci chcú výhodne zásobiť . Boli tam 2 druhy: s modrozelenou a červenou grafikou. Ten červený hásil FFP2 aj správne číslo Európskej normy ako sa požaduje.

Inštinktívne som v palete siahol a vybral krabičku niekde zospodu. Inštinktívne.. lebo poznáte to. Keď sú niekde vyložené nejaké výrobky v krabičkách, tak ich ľudia otvárajú, niektorí len aby si pozreli čo v ňom je, iní aby sa presvedčili že ten pred nimi z krabičky nič neukradol.

A preto som si vybral krabičku zospodu, lebo sa priznám že nemám o vás obyčajných ľuďoch vysokú mienku a rád by som z tých 5 kusov v krabičke našiel aspoň 4. A otvárať balenie čohosi , čo sa tvári alebo by malo byť ochranou proti čomusi, kôľi čomu sa ľudia už rok navzájom vyhýbajú, nosia masky ako Zorro pomstiteľ... mi pripadalo nehygienické.

A hneď som videl aj príklad. Mladý muž sa veru nehambil a krabičku si otvoril a jeden respirátor si vybral pozrieť. ( to či si dané balenie aj kúpil neviem). Ale prišlo mi to smutné. Ako sa tvárime, že rúško , odstup , ruky, teraz už respirátor odstup ruky A tie slávne respirátory ( alebo to čo sa tam za nich vydávalo) sú balené v iba v papierovej krabičke bez prelepenia lepiacou páskou ako býva zvykom. Dokonca vnútri krabičky sú tie respirátory len voľne uložené. Nijaký ďalší ochranný plastový obal. Nič. Zas... za tú cenu? Možno všetci vieme že nemáme veľa čakať. A ktovie či ten výrobok len neklame telom ( presne ako naše párky z kostí a šliach ktoré majú ale správne uvedený podiel živočíšnej bielkoviny.) A možno len výrobca drzo využíva situáciu a klame a zavádza naozaj.

Prepáčte, ale respirátor ktorý má na sebe vytlačené požadované typové schválenie, ale nie je hygienicky zabalený a voľne sa v nich prehrabávajú kadejakí ľudia a vyberajú jednotlivé respirátory a ktovie aké svinsvo sa po vybalení palety na tie krabičky a obsah v nich usádzalo, to teda nie. To si rovno šite rúška z vechťa ktorým umývate poredajňu.

A na tie podivné respirátory v supermarketoch a na supermarkety samotné by si mala posvietiť inšpekcia a miliónovými pokutami v prípade ak predávajú ochranné pomôcky nespĺňajúce predpisy veru nešetriť.