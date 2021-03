Vybrané kapitoly z amatérskej kovidológie II.

Tak nám znovu predĺžili núdzový stav čo sa dalo čakať. A či nám predĺžia aj vládnu krízu alebo ju vyriešia to sa zrejme ešte načakáme. Každopádne aj bez krízy bolo už tej núdze viac ako dosť.

Že si nikto netrúfne nariadiť nejaké zatvorenie výrobných podnikov to bolo viac ako jasné. Skôr by sme sa dočkali pri zhoršení stavu sprísnenia testovania či obmedzenia ostatných aktivít. Situácia sa akože trochu zlepšila, tak sa myšlienka na ozajstný lockdown nejako vyparila.

Pri obmedzení cestovania do exotických ( rozumej tam kde je teplo a viac ako kovidu sa boja straty prijmov z cestovného ruchu) šlo skôr o zmiernenie pohoršenia že niekto sa pri zákazoch platných u nás chváli fotografiami z krajiny kde tie obmedezenia nie sú.

Cestovné obmedzenia budú aj tak platiť len dovtedy , kým nezačne sezóna v európskych krajinách kedy tieto samé začnú volať po otvorení bez ohľadu na epidémiu. Ale dovtedy už chuť na lockdowny prejde kade koho.

Otázka je, čo bude s núdzovým stavom po 20 dňoch kedy ho bude musieť potvrdiť parlament. Tu sa nedá povedať nič dovtedy kým nebude jasné ako sa posunie vládna kríza.

Medzitým bude Veľká Noc, a pokiaľ ostanú platné súčasné obmedzenia , tak som zvedavý ako to ľudia budú dodržovať a ako veľmi dajú vláde najavo, čo si o obmedzeniach myslia.

Ak sa koalícia rozpadne, je jasné že už bude otvorený odpor proti doterajším opatreniam aj v radoch dnešnej koalície a snaha presunúť hnev ľudí na stranu ktorá je najviac zodpovedná za súčasné opatrenia.

Pravdepodobné je , že ako už počas týždňa spomínali, vláda to nechala na samovývoj. Predpokladá sa že sa epidémia prirodzene utlmí a nikto neriskuje hospodárske škody či hnev ľudí.

Problém je, že automat by nás testoval ešte veľmi dlho a s príchodom oteplenia , tj konca Apríla už bude tlak na otváranie predajní, vonkajších priestorov reštaurácií či škôl. Odpor voči rúškam mimo vnútorných priestorov čí zákazom cestovania medzi okresmi bude už taký veľký že je nepravdepodobné aby to niekto reálne dokázal presadiť či vynútiť.

Všetko čo boli ľudia doteraz ochotní vydržať bolo vo vízii konca epidémie ktorý neprichádza. Mali sme vydržať kým nebude vakcína. Vakcína je, ale jej praktický efekt je v nedohľadne a veru vinu na tom má aj vláda respektíve niektoré jej chyby ( organizácia očkovania a neobjednanie si plného počtu vakcín).

A tu to vyzerá, že zaočkovanosť aj ohrozených skupín je v nedohľadne a ak to bude príčinou ďalšej vlny v jeseni hnev a frustrácia ľudí bude nesmierna.

Tu si treba uvedomiť čo to znamená to "sploštenie krivky" , je to nič iné len roztiahnutie počtu nakazených potrebujúcich ošetrenie na tak dlhý čas aby to ydravotníctvo zvládlo dovtedy kým nepríde iné riešenie. Lenže to riešenie ktorým je vakcína prichádza veľmi pomaly. Navyše ak sa epidémia roztiahne na dlhšie časové obdobie, vírus ma oveľa dlhší čas stihnúť nejakú chutnú mutáciu ktorá bude spôsobovať problémy.

A aj keby sa vyspelá časť sveta stihla zaočkovať do leta či jesene, stále je tu obrovská časť kde vírus bude voľne v obehu ešte dva či tri roky aj keby sa nejakým zázrakom tieto krajiny k dostatočnému počtu vakcín dostali. A to ešte nehovoríme o možnej potrebe očkovať proti novej mutácii či len potrebe preočkovania kôli udržaniu imunity. To je jednoducho operácia ktorá nemá v dejinách obdoby a nikde nie je záruka že to svet zvládne tak ako si predstavuje.

Tou nádejou je skôr prirodzené oslabenie vírusu a jeho postupné vymiznutie.

V jedinej porovnateľnej epidémii ktorou bola španielska chrípka, sa vírus postupne prehnal svetom a zanechal milióny mŕtvych kým sa nestratil. Ono to nekontrolované šírenie má efekt na trvanie epidémie. Ak v krátkom čase vírus nakazí veľkú časť spološnosti, v každom čase je potom v okolí infikovaného menej potenciálnych nových pacientov a to z dôvodu že buď už chorí sú alebo chorobu nedávno prekonali a majú imunitu. Vírus sa tak vlastne nemá ako šíriť a po vyzdravení aktuálne chorých ( alebo ich smrti) dochádza k prirodzenému útlmu ( to je to tzv . premorenie). Vírus je respiračný a šíri sa len medzi ľuďmi , tj ak niet koho nakaziť vírus zmizne a jedine ako sa môže objaviť je že ho niekto prinesie späť v čase keď sa imunita vytratí ( ak je len dočasná). V ďalších vlnách už nebýva taká úmrtnosť, hoc žiaľ len preto že riziková populácia zomrela v predchdázajúcej vlne.

Takýto scenár si nikto nechcel pripustiť a preto sa spustil kolotoč opatrení a obmedzení ktoré trvajú už rok. V západných krajinách je možnosť obmedzení limitovaná a preto pokusy úplne potlačiť šírenie vírusu majú malú nádej na úspech. Aj keby sa to podarilo, je to len dočasné kým sa vírus prinesie z nejakej inej krajiny lebo mobilita aj z tých najzapadlejších kútov sveta je len otázkou času.

Ostávajú len dve šance. Buď sa vírus prirodzene oslabí a prestane sa šíriť a škodiť alebo čo je obrovská a nákladná úloha podarí sa vytvoriť a udržať imunitu vakcináciou.

Dovtedy budú pre šťastnejších ( tj vybraných všeobecným konsenzom ) a vyvolených (rozumej kritická infraštruktúra papalášov a celebrít ) vakcíny a sloboda, a pre tých ostatných opatrenia a relatívna sloboda podmienená aktuálnymi opatreniami a potrebou negatívneho testu na mnoho aktivít.

To aké obrovské spoločenské napätie by mohlo v spoločnosti vzniknúť a k čomu by mohlo viesť je zatiaľ len predmetom špekulácií.

Všetci čakajú že to čoskoro skončí. Pritom nie je v podstate nijaká rozumná príčina prečo by to skončiť malo samo od seba v najbližších mesiacoch. A je veľa príčin pre ktoré by sme sa mali rovnako intenzívne pripravovať aj na dobu keď sa tak stane. Zatiaľ to vyzerá že sa tešíme na leto a snažíme sa nemyslieť na budúcu jeseň.

Kurz realizmu pre optimistov:

počet zaočkovaných druhou dávkou - 237254

počet zaočkovaných prvou dávkou - 505925 ( tj cca 260 000 potrebujeme na druhú dávku )

plánovaný počet zaočkovaných : cca 3 300 000

vakcíny sú síce objednané ale nevie sa ako budú vyzerať reálne dodávky

Zostáva nám približne 3 000 000 ľudí a to zrejme všetkých 2x teda 6 000 000 očkovaní.

Otázna je kapacita a reálna rýchlosť očkovania.

Pri 50 000 očkovaných DENNE čo je úctyhodné číslo , by to trvalo 120 dní nepretržite , tj 4 mesiace.

Takúto kapacitu teraz dosahujeme tak týždenne. Pri chaose ktorý takúto operáciu u nás sprevádza to môže veru trvať oveľa viac. Aj to len vtedy ak bude čím očkovať.

Problém je , že kapacita sa bude riešiť až ke) bude reálna možnosť , tj dostupnosť vakcín a zrejme sa len postupne bude zvyšovať. Ak sa dodávky stabilizujú v 3. štvrťroku tak je obrovský optimizmus to stihnúť do nástupu jesennej vlny.

Teraz sa kapacitou očkovania nezaoberáme lebo nie je dostatok vakcín. Ak ich dosť bude, zrejme sa bude narýchlo hľadať spôsob ako tú kapacitu navýšiť. A súčasťou budú zaiste aj pôrodné bolesti ktoré to budú spomaľovať.

Kôli rizikám ktoré môžu spomaľovať očkovanie bolo absolútne nevyhnutné prioritne riešiť ohrozené vekové skupiny , zdravotníkov a zamestnancov v sociálnych službách. Celebrity a športovci mali počkať lebo ich vakcíny veru chýbajú. Mali by sa ticho hanbiť v kúte a nie sa pretŕčať v TV.