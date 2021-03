Ak chce vláda komunikovať nejaké opatrenia, mal by to byť iba plán ich uvoľnovania

Nikoho doteraz nenapadlo bojovať proti dopravným nehodám plošným zákazom jazdy automobilov, zákazom jazdy v noci či cez víkend alebo povinným každotýždenným testovaním vodičov na prítomnosť alkoholu čí iných návykových látok.

Epidémia trvá už rok a zdá sa že jediným opatrením je neustále vyhlasovanie plošných obmedzení, často s veľmi pochybným zdôvodnením aj logikou. Na rázne kroky ako by bol krátky no ozajstný lockdown, povinné testovanie vo veľkých firmách alebo rázna a účinná kontrola pohybu cez hranice a efektívne vynucovanie karantény naozaj pozitívne testovaných akosi nemáme odvahu či kapacitu. Nekonečné naťahovanie plošných obmedzení hnevá čoraz viac ľudí a výsledkom môže byť aj to , že ľudia nebudú dodržiavať ani tie logickejšie a veľký odpor sa prejaví ich nárazovým a rovnako nelogicky plánovaným uvoľňovaním.

Je isté že do mesiaca sa začne s otváraním. Presne ako minulý rok. Ale mali by sme už teraz myslieť na to, čo bude v jeseni ak začne počet prípadov po lete znovu narastať. Už teraz musíme vedieť aké opatrenie ešte prijímať budeme a aké už nie.

1. Očkovanie pôjde pomaly a do konca roka NEBUDE zaočkovaných 70% obyvateľov. Otázna bude aj účinnosť vakcín proti novým mutáciám. Vakcín zrejme bude aj dostatok a sklz s očkovaním bude zapríčinený inými príčinami.

2. Pri školách sa musíme rozhodnúť ako pristúpiť k možným opatreniam budúci školský rok. Tento sa zrejme stále niesol v znamení improvizácie. Ak je dištančné vzdelávanie niečo , čo v nasledujúcich rokoch mpže byť realitou niekoľko mesiacov ročne, je potrebné sa na to pripraviť. Je potrebné hovoriť o úprave kurikula ( obsahu a rozsahu toho čo sa v škole učí) s prihliadaním na reálne možnosti dištančného vzdelávania.

Bolo potrebné pripraviť CENTRÁLNE kompletný súbor vzdelávacích materiálov pre základné predmety. Dnešné dištančné vzdelávanie má totiž s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi rozdielnu kvalitu. Učiť dištančne cez internet napr. takú hudobnú či telesnú výchovu je zrejme veľmi pochybné a niektoré predmety bolo treba jednoducho v dištančnom móde v ich pôvodnej forme úplne zrušiť a o to viac posilniť vzdelávanie v základných predmetoch.

3. Plošné vynútené testovanie by síce nebolo to najnepríjemnejšie ale je drahé a spôsobilo taký masívny hnev, že je nutné ho v dnešnej podobe ukončiť. Nahradiť ho povinným testovaním na hraniciach, v školách a veľkých podnikoch kde hrozí veľké riziko rozšírenia vírusu. Podniky a pendleri by si mohli na testovanie prispievať.

4. Obmedzenie cestovania v rámci SR je veľkým obmedzením slobody a je ho potrebné zrušiť. Ak je jeho dôvodom obmedziť zhromažďovanie v turisticky atraktívnych oblastiach, je rozumné uvážiť zákaz v pohybu a pobytu v takýchto oblastiach.

5. V zdravotníctve máme dlhodobo preťažené nemocnice ale najmä ľudí. Tu je recept jednoduchý. Pridať ľuďom peniaze okamžite a plošne do každej výplaty. Ak problém nevyriešia peniaze, vyrieši ho viac peňazí priamo ľuďom ktorý sa o chorých v nemocniciach starajú. Lekári v lete musia dostať možnosť ísť na dovolenku. Motivovaný človek je človek zaplatený a oddýchnutý. Teatrálne búchanie kastrólmi z balkónov ako sme mohli vidieť v niektorých krajinách v prvej vlne je hlúpe, ak je niekto dôležitý, treba ho zaplatiť. Ak je veľmi dôležitý treba ho veľmi dobre zaplatiť. Koľko opatrovateľov , medzi nimi aj zdravotných sestier chodí do Rakúska a pod ? Tieto majú opatrovať chorých v našich nemocniciach.

Plošných opatrení už bolo dosť a mali by sme sa rozhodnúť čí ich vôbec v akýchkoľvek podmienkach v rámci tejto epidémie ešte povoliť. Je potrebné uvažovať aj o osobnej zodpovednosti a faktu že obete budú aj tak a aké opatrenia sú ešte spoločensky akceptovateľné.

Lebo chrániť všetkých za každú cenu ( najmä ak to zaplatí niekto iný) je síce pekné politické heslo ale v reálnom živote to takto nefunguje.

Všetci zomrieme. S kovidom, na kovid,či bez neho. Oveľa dôležitejšie je , či predtým stihneme aj žiť a aká bude kvalita tohto života.