Urobili si z núdze cnosť a z nás nevoľníkov

Mnohé opatrenia sú nelogické, neprimerané a štát sa správa k ľuďom ako k svojim poddaným. Tam, kde mal štát zabrať, tam zlyháva a potom je jedinou záplatou nekonečné predlžovanie plošného núdzového stavu ako všeliek.

Hádam im to teátro raz voliči poriadne zrátajú a nezachráni ich ani strašenie smerohlasom. Ak by bola nádej na nejakú použiteľnú alternatívu, nemali by tam už zostať ani minútu. Namiesto vlády zmeny sú len vládou menšieho zla. Zatiaľ. Lebo potenciál obyčajných ľudí a od nich závislých osobností sme ešte tak celkom neodhalili.

Veľmi rýchlo si v kríze vyhodnotili že sa im riskovať predčasné voľby neoplatí. A preto sa nejako dohodli, v pôvodnej zostave v mierne pozmenenom obsadení. Problémy zdá sa len zahrabali pod koberec.

Výsledkom je mesiac riešenia ich krízy namiesto toho čo by riešiť naozaj mali. Podobne v decembri riešili svoje vlastné spory namiesto reálnych problémov.

A tie reálne problémy sú očkovanie a zmena opatrení do nejakého akceptovateľného stavu.

V očkovaní zlyhali. To že vakcíny nie sú, to je zrejmé a z toho ich viniť až tak nemožno. Ale za teátro so Sputnikom a hlavne očkovanie akože kritickej infraštruktúry úradníkov, športovcov a kadejakých známych a náhodných okoloidúcich by ich mal niekto raz zobrať na zodpovednosť.

Nie celoplošné testovanie, ale príprava očkovania mala byť prioritou už rok. Objednávací systém bol problematický a zatiaľ máme zaočkované málo. A ak bude čím očkovať tak na čo sa vyhovoria ?

To najhoršie čoho sa vláda dopúšťa je príliš dlhé obmedzovanie slobody pobytu a pohybu občanov. Možno to až tak veľa ľudí reálne neobmedzuje lebo to bezpečne vykryjú výnimkami a do iného okresu ísť vlastne nepotrebujú, ale ide o veľmi nebezpečnú vec.

Ak sa našla vôľa zmeniť ústavu aby sa mohol núdzový stav neohraničene opakovať, isto sa nájde mnoho ďalších dobrých dôvodov ako znovu kde tu ukrojiť zo slobody občanov, ako vždy , len a len pre ich dobro. Ľudia si príliš zvykli na slobodu tak, že ani nezbadajú ako sa jej dobrovoľne ( samozrejme kôli tým najlepším úmyslom) nechajú zbaviť.

Určite mal núdzový stav ostať obmedzený maximálnou dobou. Tá mala slúžiť na to aby sa tie pretrvávajúce problémy dali poriešiť nejakým iným zákonným ustanovením.

Prečo nám potrebu núdzového stavu zdôvodňujú nemocnicami, lôžkami, rezervami a stále trvá zákaz vychádzania ? Takého silné obmedzenia by mali byť len veľmi výnimočné a kaaždopádne by nemal mať parlament ani vláda možnosť si ich neobmedzene predlžovať.

Zamozrejme všetko len a len v mene záchrany životov, ono ale nejako takto začínali všetky totality len sa to potom akosi zvrhlo. Preto by sme isté veci nemali akceptovať ako dlhodobé riešenie.

Začína to tým že všetci len do práce, na nákup , prechádzka a domov. Bude to pokračovať monitorovaním pohybu ľudí najprv pre karanténu, potom pre veľký úspech všetkých, lebo veď slušní ľudia nemajú čo skrývať. Potom nám budú kontrolovať stavy na účtoch ( čo naozaj aj v istej forme navrhli) a skončí to činskym systémom občianskeho kreditu. A kto nedá lajk pod Igorov denný rozkaz na FB zakážu mu vychádzku -:)

Tejto vláde ide tak veľmi o vaše dobro že o neho môžete veľmi ľahko prísť.

V politikov ani politikom sa neverí. Politici sa kontrolujú, kritizujú a vyvodzuje sa voči nim zodpovednosť. Inak sa z nich stanú presne takí proti ktorým bojovali. Lebo sviňa sa dokáže prejaviť často až vtedy keď sa dostane k válovu.