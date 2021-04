Máj- lásky čas, prežijeme v núdzi zas

Vláda menšieho zla s potenciálom rastu. Ak by bývalý premiér chcel po sebe zanechať na hradnom kopci viditeľnú pamiatku, mal by tam vztýčiť stožiar v tvare testovacej tyčinky. Aspoň dvakrát taký vysoký ako ten terajší.

Núdza musí byť, aj keby Korony nebolo. Elixírom a zazračnou medecínou na kovid je na Slovensku neustále testovanie pod ľubovoľným názvom a núdzový stav. Nevyrovná sa mu ani Sputnik kombinovaný s veterinárnym ivermektínom prekladaný dvojitou vodkou s bromhexínom. A to je už nejaká sila.

Ako sa dalo čakať čisla sa nám postupne upravujú. Je v podstate jedno či za to môže testovanie , zavreté železiarstvo na rohu ulice či plošné zarazenie vychádzok po ôsmej večer. Alebo je to len dočasný pokles v rámci prípravy na tretiu vlnu.

Otváranie prebehlo tak nejak živelne, lebo veď treba, je jedno čo ale hlavne tam kde je najväčší tlak či lobbing. A hlavne stále žiadať testy, aj keď je ich význam pri dnešných číslach nakazených už veľmi sporný. Nejaký čas to ešte vydrží, možno už len čakajú na koniec zmlúv. Testy míňať netreba, tie sa nám ešte isto zídu v jeseni.

Tento týždeň sa nám otvorili terasy. Podniky ktoré nestihli skrachovať si ešte môžu precvičiť fungovanie. Vyzerá to, že na uvoľnenie zákazov vychádzania si ešte počkáme do konca Mája. Máj núdze čas.

V lete zrejme aj tak bude tlak na normalny život tak veľký, že bez ohľadu na nálady vlády sa bude takmer všetko okrem masových podujatí otvárať. A to je dobre a zároveň je to úplne jedno.

To najdôležitejšie sa totiž dozvieme až koncom Septembra. Teda či a aká bude zimná kovidosezóna.

To závisí od dvoch vecí. Prvou je, koľko a akých ľudí sa podarí presvedčiť že očkovanie nemusí byť až taký zlý nápad. Tou druhou je, koľko a akých efektívnych mutácií sa do jesene na svete nájde.

Do jesene ďaleko, to si ešte niekoľkokrát zopakujeme dôležitosť testovania v boji s kovidom, prínosy núdzového stavu pre zdravotný stav občanov a stihneme hádam aj zopár drobných dramatických foriem okolo krabíc so Sputnikom z ktorých polovicu rozpošleme na laboratórne testy a druhú môžeme rozpredať ľuďom ako suvenír po pandémii. A hádam stihneme aj tú dovolenku v Chorvátsku.