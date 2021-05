Keď sa nás tretia vlna opýta čo sme robili v lete

Po veľkom úspechu v prvej vlne, po rovnako veľkom neúspechu v tej druhej, mali by sme sa pomaly pripravovať na vlnu tretiu. A to dôkladne. Aj keby rovno neprišla.

Na úvod jedna dobrá správa. Epidémia raz skončí. Aj obrovské epidémie moru či cholery v minulosti trvali niekoľko málo rokov. S kovidom to zatiaľ ťaháme trochu viac ako rok. Nezdá sa aby sa niekam poberal, keď už nie piramo u nás, tak strašiť akútnou fázou po svete môže ešte rok či dva. To, že u nás čísla momentálne klesajú neznamená vôbec nič z hľadiska toho , čo bude na jeseň.

Odvykli sme si že keď príroda ukáže svoju nepríjemnejšiu tvár, nedá sa s tým úplne vždy čosi urobiť. Máme oveľa viac vedomostí a možností ako v minulosti, no účinné opatrenia sa dnes uplatňujú veľmi ťažko. Na Zemi je mnohonásobne viac ľudí ako v minulosti, presuny ľudí sú obrovské, rýchle a globálne a zmeniť to sa dá aj pri najväčšom úsilí len čiastočne.

Všetkými lockdownami sme pôvodne mali získať čas kým sa nevymyslí niečo efektívne čím "vykrútime hnusobe krk". Momentálne je to očkovanie. Minimálne má zabrániť tomu aby nakazení s ťažkým priebehom zapĺňali nemocnice a cintoríny.

Zdravotníctvo sa dá chrániť tým, že budú zaočkovaní všetci pracovníci a ľudia nad 60 rokov a rizikové skupiny. Očkovanie všetkých ostatných je síce dôležité tiež ( ak by boli zaočovaní ostatní v miere poskytujúcej kolektívnu imunitu tak vírus má menšiu šancu sa na ohrozené skupiny preniesť). Druhou vecou je aby nám lekári, sestry a ostatný zdravotný personál nepadli od vysilenia, frustrácie a vyhorenia. Nehovoriac o tom, aký dopad bude mať odkladanie liečenia iných diagnóz.

Školstvo by sa malo pripraviť na to, že budúci školský rok sa môže veľmi podobať na ten súčasný. Pripraviť lepšie dištančné vzdelávanie, zabezpečiť dostatok techniky pre žiakov aj učiteľov je komplexný problém. Oveľa jednoduchšie ale nepopulárne by bolo ak nie zrušiť, tak aspoň výrazne skrátiť letné prázdniny a voľno presunúť na zimné mesiace kedy môže tretia vlna vrcholiť. Ak by sa aj nič nestalo, tak aspoň zarobia viac zimné strediská ktoré prišli o minulú sezónu Nie je nič naivnejšie ako po lete plnom cestovania a doháňania sociálnych kontaktov posadiť všetkých študentov 1. septembra do škôl a čakať že už to bude dobré. Minimálne by stálo za úvahu začať budúci školský rok dištančne a zistiť čo zaujímavé sme si priniesli z letnej dovolenky predtým než sa o to podelíme so spolužiakmi a učiteľmi v školách.

Tretia vlna ak by prišla v jeseni ako posledná by bola špecifická. Odpor proti zavádzaniu opatrení by bol obrovský a vyvolal by masový odpor, ekonomické škody pri ich zavádzaní by mohli byť fatálne pre najviac zasiahnuté oblasti ako je turistický ruch a gastro.

V lete sa budeme snažiť dohnať zimný čas lockdownov. Tu už v podstate dochádza k uvoľňovaniu a to ešte nezačala hlavná dovolenková sezóna. Vtedy sa minimálne v EU bude cestovať pretože turistický ruch sa musí nadýchnuť a mnohé krajiny ktoré na letnej sezóne závisia na to budú tlačiť. Prekaziť to by mohol len masívny nástup novej mutácie voči ktorej by očkovanie bolo málo účinné. Dá sa predpokladať že najväčší dopyt po očkovaní bude od ľudí, ktorí to budú vidieť ako vstupenku do normálneho sveta bez obmedzení pri cestovaní. To dáva nádej , že očkovaní cestovatelia majú menšiu šancu priniesť si z dovolenky nežiadúci suvenír. Ak sa očkovací sen o slobode začne rozplývať, začnú sa diať nepríjemné veci a letné uvoľňovanie sa obmedzí na hranice krajín.

Nebude odveci sa v rámci letného oddychu občas zamyslieť nad stratégiou existencie vo svete v ktorom bude ešte zo 2 roky Kovid dosť podstatným prvkom určujúcim trend.

Na záver jeden malý pokus o odhad. Ku koncu septembra bude miera zaočkovanosti proti kovidu na Slovensku niekde medzi 55-60 % . Budú snahy presadiť nejakú formu ako ľudí k očkovaniu nepriamo donútiť.

Zatiaľ si prajme pekné leto a dovidenia v októbri.