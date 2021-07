Milí antivaxeri, máte gule na to aby ste podpísali nesúhlas s hospitalizáciou ?

Vakcína nie je sloboda. Je to šanca na prekonanie infekcie bez ohrozenia života. Vášho života. Dovolávate sa ľudských práv a rešpektovania vášho rozhodnutia. Dobre. Ale ste ochotní akceptovať všetky dôsledky ?

Vec sa má totiž takto. Korona nikam neodíde pokiaľ bude v populácii dosť ľudí ktorí sa ešte môžu nakaziť. To sú tí, ktorí buď ešte kovid neprekonali alebo nemajú vytvorenú imunitu vakcináciou Čím dlhšie necháme koronavírus prechádzať populáciou, tým je väčšia šanca na vytvorenie nejakej nepríjemnej mutácie.

Čakali sme. Jediným dôvodom drahých opatrení na spomalenie prenosu bolo jednak zníženie tlaku na nemocnice a čakanie na použiteľnú vakcínu. Čakanie na to aby vírus sám od seba zmizol je neisté a nikto nevie ako dlho by to trvalo. Vakcínu máme. Dokonca po počiatočných problémoch je už aj celkom dostupná. Len niektorí z rôznych dôvodov túto možnosť odmietajú. Títo ľudia zároveň nepatria do skupiny ktorá by požadovala nefarmakologické prostriedky, tj. lockdown. V tom prípade nie je čo riešiť. Ďalšie čakanie nemá ekonomický zmysel. Premorme sa! Kto sa rozhodol dôverovať vakcíne verí že tá ho ochráni pred závažným priebehom. Kto sa rozhodol že je proti očkovaniu, je v drvivej väčšine aj proti plošným opatreniam a chce to risknúť.

Tu nevidno žiaden problém. Všetko to stojí enormné úsilie aj finančné prostriedky. K istému dátumu vyhlásme, že očkovanie skončí. Kto sa rozhodne neočkovať, rozhodne sa to risknúť. Jeho voľba.

Nemôžeme čakať príliš dlho lebo to zruinuje celú spoločnosť

Jediným problémom je, že ak sa antivaxeri mýlia, tak o chvíľu zaplnia nemocnice rovnako ako v druhej vlne. A je to dôsledok len a len ich slobodného rozhodnutia. Neexistuje spôsob ako nezaočkovaným odmietnuť zdravotnú starostlivosť. Ich rozhodnutie môže ohroziť dostupnosť zdravotnej starostilvosti nám ostatným.

Každý však môže odmietnuť liečbu či hospitalizáciu. Tí čo ste sa rozhodli veriť že vakcína je zlo, či kovid je výmysel alebo neškodná "chrípôčka", máte gule na to aby ste odmietli zaťažiť nemocnice a zapríčiniť smrť ľuďom s inými chorobami ktorí zomrú lebo vy sa mýlite ?

Ste ochotní zaplatiť za vaše presvedčenie svojím vlastným životom ? Lebo ináč ste len banda blbcov a oviec nasledujúca falošných zvestovateľov alternatívnej pravdy. Nezaslúžite si nič iné len niesť dôsledky svojho rozhodnutia.