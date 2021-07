Antivakcinační konšpirátori sú skutočnou kultúrou smrti uprostred pandémie

Nie babka zo zapadlej dedinky čo sa nemala zatiaľ ako zaočkovať ale vrieskajúci hulváti na námestiach a ľudia šíriaci polopravdy a drzé klamstvá na sociálnych sieťach sú tí praví antivaxeri . Oni sú ozajstná kultúra smrti.

Uprostred najhoršej krízy akú naša generácia dosiaľ zažila táto banda nevzdelaných ale o to fanatickejších krikľúňov radí ostatným aby nasledovali ich bláznivé teórie a spáchali hromadnú samovraždu stiahnúc so sebou tisíce nevinných ľudí ktorých pripravia ak nie o život, tak aspoň uvrhnú celú spoločnosť do chaosu a obrovských materiálnych strát.

Títo ľudia sa nemajú čo dovolávať akýchsi práv, pretože právo na to čo robia nikdy neexistovalo. Osobne sa každý dnes môže slobodne rozhodnúť či sa zaočkovať chce alebo nie, ale títo ľudia hrubo klamú a šíria tie najšialenejšie konšpiračné teórie a tým sa snažia ostatných odradiť od šance na skorý návrat k normálnemu životu. A šance rozhodnúť sa na základe pravdivých a overiteľných informácií.

A tento štát sa iba nemohúco prizerá namiesto aby robil to, čo je jeho úlohou a týmto ľuďom okamžite zabránil v šírení kampane, ktorá môže mať za následkok skutočné stovky ak nie tisíce naozajstných mŕtvol a spôsobí ohromné materiálne škody.

Keď sa o pár týždňov znovu začne kolotoč rastúcich infekcíí a nemocnice začnú zapĺňať najmä tí, ktorí sa nedali zaočkovať aj preto že sa nechali oklamať týmito internetovými vrahmi, kto bude za to zodpovedný?

Odradzujú ľudí od očkovania, protestujú protí ostatným opatreniam proti šíreniu vírusu, tak čo vlastne chcú? Nevšimli si, že ten vírus, čo podľa časti z nich ani neexistuje, za niečo viac ako rok zrúcal všetko na čo sme boli zvyknutí doteraz a nevyzerá žeby sa chystal s tým prestať ?

Kde budú títo bojovníci za všeobecnú slobodu rozhodnúť sa pre rituálnu samovraždu, keď budete vy alebo vaší príbuzní ležať na JIS a nepustia k vám ani najbližších príbuzných a po agónii na ventilácii vás zabalia do plastového vreca a príbuzným nedovolia ani otvoriť truhlu? Budú ďalej šíriť svoje bludy o zázračných liekoch a čipoch vo vakcínach?

Zodpovední majú povinnosť zastaviť týchto ľudí kým je ešte čas, lebo ten sa kráti. Keď vedia meniť na počkanie ústavu, tak zákon, ktorý kriminalizuje navádzanie ľudí na porušovanie opatrení v čase pandémie alebo šírením klamlivých informácií navádzať ľudí na odmietanie medicínskych opatrení proti šíreniu nákazlivej choroby, zaberie tak týždeň. Nehovoriac o tom, že v prípade vyhlásenia núdzového stavu je možné aj dnes obmedziť právo na šírenie informácií nebezpečných pre spoločnosť.

Kde je lekárska komora ktorá nevidí svojho člena ako na námestí navádza ľudí na odmietanie protipandemických opatrení ?

Keď budú o pár týždňov zomierať znova ľudia v preplnených nemocniciach, podnikatelia krachovať už nadobro a krajina sa ponorí znovu do chaosu, na koho myslíte že ľudia obrátia svoj hnev ? Na vás, čo ste pri moci, ale neviete alebo bojíte sa ju používať, lebo sa chcete vo svojom populizme zapáčiť všetkým. Lenže doba takejto vypočitavosti nepraje a môže sa vám to veľmi škaredo vrátiť.