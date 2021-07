Francúzi mali Janu z Arku, my máme Romanu z Jarku

Kúpeľ panny Romany v horskej bystrine je bezpochyby najmilšou uhorkou tejto sezóny. Už len za tú odvahu vliezť do tej studenej vody by sme jej mali odpustiť. Možno si len pri vedomí si blížiacej sa tretej vlny zvyšovala imunitu.

Nehovoriac o nepochybnom prínose pre propagáciu domáceho cestovného ruchu už teraz, namiesto vyhrážania sa pokutami, by jej naopak TANAP mal dať možnosť ponoriť sa do tých najkrajších horských potokov a nafotiť propagačný kalendár ktorý by sa isto dobre predával.

Je tu ešte jedna možnosť, a totiž že početne zdecimované vodníctvo na Slovensku bolo protipovodňovými opatreniami vyhnané na horné toky riek a tento náhodný záber zobrazuje zúfalý pokus získať si dušu slovenského turistu. V tomto prípade odporúčame vykonať u dotyčnej domovú prehliadku a zamerať sa na fakt, či v čajovom servise pani Romany podozrivo neprevládajú kanvičky s pokrievkami.