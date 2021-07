Spočinúť v dezolátne

„Soudnosti, k dobytčatům uteklas a lidi zblbli.“ — William Shakespeare, Julius Caesar Absolventi vysokej školy života mali dnes promócie.

Nebolo to síce ako útok na kapitol ale poučenie by sme si mohli zobrať podobné. Istá časť spoločnosti žije v realite ktorá nás ešte môže kadečím prekvapiť. Tých pár desiatok čo sme dnes videli je len vrcholom ľadovca.

Najhoršie je, že zo zásob vyznavačov alternatívnej pravdy by radi čerpali svoje preferencie nielen opozícia ale aj jedna koaličná strana. Výsledkom sú orgie populizmu a neschopnosť sa dohodnúť na hocičom kým nie sú známe najnovšie trendy zo sveta alternatívnej reality.

Kovid je výmysel,ak by aj existoval, tak vakcíny pred ním nechránia, ak aj chránia majú strašné vedľajšie účinky. Ak by aj nie, tak my máme predsa slobodu ich odmietnuť a zaplaťte nám testy. Ale my sa vlastne ani testovať nechceme a že stop kovidovej totalite.

Tu už niet o čom. Táto loď ide ku dnu. Ostáva len dobre sa usadiť a započúvať sa do hudby palubného orchestra. Väčšina z nás má navyše dobrú šancu to v pohode prežiť a zážitok z toho čo zrejme príde bude epický.

Ešte chvíľu budeme naháňať čísla ako Lót v Sodome s tým , že každý sa predsa ráta ale v závere je výsledok neodvratný.

To zaznávané očkovanie experimentálnou vakcínou z ktorej budete dedične neplodný je totižto jedinou možnosťou pri ktorej sa dá reálne požadovať rýchle zrušenie akýchkoľvek opatrení. Nevydalo.

A nie kôli tým, čo očkovanie zo zásady hlasno odmietajú. Pre veľkú časť ľudí je jednoducho prihlásenie cez nejaký webový formulár a potom doprava do nejakého 50 km vzdialeného centra niečo vzdialené ako vrchol Gerlachu.

Ak by ste rozložili pravidelne v Sobotu očkovacie stánky pred nákupným centrom v okresnom meste kam chodia ľudia pravidelne aj sami od seba a rozdávali k tomu trebárs 20 Eurové poukážky, tak by to boli zrejme iné čísla. Mohli ste tam urobiť trebárs aj ľudovú hudbu a rozdávať guláš a pivo.

Nepochopili ste totiž jednu zásadnú vec. Väčšina ľudí totiž pre svoje zdravie (a pre cudzie už tobôž nie) nie je ochotná urobiť vôbec nič. A už vôbec kôli tomu nebudú 50 a viac roční niekam dvakrát cestovať, kdesi sa registrovať a čakať na nejakú SMS. Tí ktorí to boli ochotní a schopní urobiť sa už minuli.

Tou správnou očkovacou stratégiou bolo, aby ten kto sa chce nechať zaočkovať nemusel preto urobiť takmer nič a ešte za to niečo dostal. Pretože medzi "nechať sa zaočkovať" a "ísť sa zaočkovať" je priepastný rozdiel. A v tej priepasti sa o chvíľu mnohí ocitnú.